Громкое убийство молодой девушки произошло 30 декабря 2021 года в микрорайоне ОбьГЭС. В то утро 23-летняя Наталья собиралась на работу. Никто не подозревал, что в подъезде дома на улице Печатников ее будет ждать бывший возлюбленный. С ним она встречалась со школы – более 9 лет.