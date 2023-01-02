Громкое убийство молодой девушки произошло 30 декабря 2021 года в микрорайоне ОбьГЭС. В то утро 23-летняя Наталья собиралась на работу. Никто не подозревал, что в подъезде дома на улице Печатников ее будет ждать бывший возлюбленный. С ним она встречалась со школы – более 9 лет.
Мужчина накинулся на девушку: избил, а затем несколько раз ударил ножом. Она скончалась от полученных травм на месте. После произошедшего, убийца начал танцевать на камеру в подъезде, пока его возлюбленная истекала кровью.
Погибшая не раз рассказывала своим близким, что расстались они по причине аморального образа жизни. Ее парень начал увлекаться наркотиками. Расходились молодые люди не первый раз. Девушка терпела постоянные побои и преследования. Убийце дали 11 лет колонии.