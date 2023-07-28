atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:51

Published Сегодня, 20:51

Modified Сегодня, 20:56

Updated Сегодня, 20:56

Изображение материала

Пропавшую 13 лет назад девочку убили: задержаны три экс-полицейских под Новосибирском

28 июля 2023, 20:51
Фото: 1MI
Следователи возбудили дело об убийстве 15-летней школьницы 13 лет назад

В Новосибирской области возбудили дело об убийстве школьницы 13 лет назад

Следователи возбудили дело об убийстве 15-летней школьницы из Усть-Тарки Новосибирской области, пропавшей 13 лет назад. На причастность к преступлению проверяют бывших сотрудников полиции и действующего.

СК возобновил расследование уголовного дела о загадочном исчезновении девочки в 2010 году. В ходе проверок были установлены детали этого происшествия.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. На причастность к преступлению проверяются двое бывших и один действующий сотрудники одного из территориальных органов МВД Новосибирской области.

На днях подозреваемых задержали силовики. Сейчас правоохранители их опрашивают, собирают улики по этому делу, чтобы направить его в суд.

В Новосибирской области задержали трех экс-полицейских по делу о пропаже школьницы
Узнать подробнее
#Алина Шефер#18+#Дети#Убийство#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Кто из кандидатов в губернаторы готов прыгнуть с парашютом на авиашоу в Новосибирске
Сегодня, 04:43
«Стрижей» не будет: названа окончательная программа авиашоу-2023 в Новосибирске
Вчера, 03:26
Руководителя аэродрома «Мочище» обвиняют в мошенничестве: за что пострадал Осокин
Вчера, 02:31
Шесть районов Новосибирска дышат опасным формальдегидом
Сегодня, 03:37
Мать 10 детей из Новосибирска рассказала о расходах на подготовку к школе
Сегодня, 01:13
Новосибирский инфекционист обвинила японские суши в распространении описторхоза
Сегодня, 09:38