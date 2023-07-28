Пропавшую 13 лет назад девочку убили: задержаны три экс-полицейских под Новосибирском

Posted Сегодня, 20:51
Published Сегодня, 20:51
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Updated Сегодня, 20:56
СК возобновил расследование уголовного дела о загадочном исчезновении девочки в 2010 году. В ходе проверок были установлены детали этого происшествия.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. На причастность к преступлению проверяются двое бывших и один действующий сотрудники одного из территориальных органов МВД Новосибирской области.
На днях подозреваемых задержали силовики. Сейчас правоохранители их опрашивают, собирают улики по этому делу, чтобы направить его в суд.