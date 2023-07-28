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В Новосибирской области задержали трех экс-полицейских по делу о пропаже школьницы

28 июля 2023, 09:45
Фото: 1MI
Задержание произошло на глазах у людей
Трое бывших сотрудников полиции были задержаны в Усть-Тарке: возможно, это связано с расследованием дела о пропаже школьницы 13 лет назад.

В Усть-Тарке в конце июля были задержаны трое бывших сотрудников местной полиции. Задержание произвели люди в балаклавах, не представившись. По слухам, эта операция может быть связана с делом, которое произошло 13 лет назад — исчезновение школьницы из села Яркуль, пишет газета «Знамя труда».

Утром 27 июля двое бывших сотрудников и один действующий сотрудник МВД были задержаны в центре района. Задержание проводили люди в балаклавах, без опознавательных знаков. Во время задержания и обыска присутствовали понятые, по словам очевидцев.

По неофициальным данным, задержание может быть связано с возобновлением дела, которое произошло 13 лет назад. В 2010 году все трое задержанных были сотрудниками МВД и были причастны к расследованию исчезновения 15-летней школьницы Натальи Матюхиной из села Яркуль в Усть-Таркском районе.

В начале этого года Следственный комитет Новосибирской области объявил о возобновлении расследования этого дела.

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