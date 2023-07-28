По неофициальным данным, задержание может быть связано с возобновлением дела, которое произошло 13 лет назад. В 2010 году все трое задержанных были сотрудниками МВД и были причастны к расследованию исчезновения 15-летней школьницы Натальи Матюхиной из села Яркуль в Усть-Таркском районе.