Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:48
В Усть-Тарке в конце июля были задержаны трое бывших сотрудников местной полиции. Задержание произвели люди в балаклавах, не представившись. По слухам, эта операция может быть связана с делом, которое произошло 13 лет назад — исчезновение школьницы из села Яркуль, пишет газета «Знамя труда».
Утром 27 июля двое бывших сотрудников и один действующий сотрудник МВД были задержаны в центре района. Задержание проводили люди в балаклавах, без опознавательных знаков. Во время задержания и обыска присутствовали понятые, по словам очевидцев.
По неофициальным данным, задержание может быть связано с возобновлением дела, которое произошло 13 лет назад. В 2010 году все трое задержанных были сотрудниками МВД и были причастны к расследованию исчезновения 15-летней школьницы Натальи Матюхиной из села Яркуль в Усть-Таркском районе.
В начале этого года Следственный комитет Новосибирской области объявил о возобновлении расследования этого дела.