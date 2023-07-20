Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
В Новосибирске в результате драки цыган с жителями СНТ «Спутник», полиция арестовала 115 членов цыганского сообщества. Возникающие конфликты между цыганами и дачниками были поводом для проведения рейда по табору цыган.
Местные жители жаловались на поведение цыган: они обвиняли их в нападениях собак, хамстве и кражах. Последним эпизодом стала массовая драка.
Сначала сибиряки пытались разрешить конфликт с лидером цыганского сообщества мирным путем. Однако, когда противостояние перешло в открытые стычки с использованием насилия, пришлось привлечь полицию.
Как сообщает издание «Прецедент», 18 июля стражи порядка доставили в участок 115 представителей цыганской общины для проверки личности и составления протоколов.
Новосибирцы же начали активно обсуждать данное происшествие в соцсетях. В основном, люди иронизировали над ситуацией. Вот, что они писали:
«Всему отделу погадали, сплясали, осыпали проклятьями и спёрли вещдоки. Этот день отдел полиции запомнит надолго»;
«табор уходит в отдел»;
«115 в отделение весело было»;
«И что это дало? Уже наверное отпустил»;
«Их на фуре доставили в отдел?))»;
«В дзержинском районе все детство прожили с цыганами, и было всё всегда мирно, дружили даже, а сейчас такие времена, что люди идут друг на друга.жаль, что так»;
«Отпустят. У них паспортов да же нет».