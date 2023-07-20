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«Всему отделу погадали и осыпали проклятьями»: в Новосибирске задержали 115 цыган

20 июля 2023, 06:27
Фото: 1MI
Цыган массово "повязали" после драки
В результате драки между цыганами и дачниками под Новосибирском, полиция задержала 115 цыган и устроила рейд на табор.Новосибирцы комментируют этот инцидент в соцсетях.

В Новосибирске в результате драки цыган с жителями СНТ «Спутник», полиция арестовала 115 членов цыганского сообщества. Возникающие конфликты между цыганами и дачниками были поводом для проведения рейда по табору цыган.

Местные жители жаловались на поведение цыган: они обвиняли их в нападениях собак, хамстве и кражах. Последним эпизодом стала массовая драка.

Сначала сибиряки пытались разрешить конфликт с лидером цыганского сообщества мирным путем. Однако, когда противостояние перешло в открытые стычки с использованием насилия, пришлось привлечь полицию.

Как сообщает издание «Прецедент», 18 июля стражи порядка доставили в участок 115 представителей цыганской общины для проверки личности и составления протоколов.

Под Новосибирском задержали 115 цыган после драк с дачниками
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Новосибирцы же начали активно обсуждать данное происшествие в соцсетях. В основном, люди иронизировали над ситуацией. Вот, что они писали:

«Всему отделу погадали, сплясали, осыпали проклятьями и спёрли вещдоки. Этот день отдел полиции запомнит надолго»;

«табор уходит в отдел»;

«115 в отделение весело было»;

«И что это дало? Уже наверное отпустил»;

«Их на фуре доставили в отдел?))»;

«В дзержинском районе все детство прожили с цыганами, и было всё всегда мирно, дружили даже, а сейчас такие времена, что люди идут друг на друга.жаль, что так»;

«Отпустят. У них паспортов да же нет».

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#Эмилия Губарева#Цыгане#Драка#Полиция
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