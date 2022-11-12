В Новосибирске шумная толпа цыган обворовывает пассажиров маршруток

Недавний инцидент произошел в маршрутном такси №30. По словам очевидцев, табор цыган напал на женщину и украл у неё кошелек.
«Пассажирку окружили цыгане со всех сторон, начали скандалить о чем-то между собой, громко кричали, толкали её. В итоге, когда они ушли, женщина обнаружила пропажу своего кошелька. Сказала об этом водителю, а он никак не отреагировал, только заулыбался», - рассказала Atas.info очевидица Анна.
Этих цыган также видели сибиряки на днях в маршрутке №8. Они пытались таким же способом обнести девушку.
«Цыгане были очень активными, сильно шумели, вероятно, так отвлекали жертву. В какой-то момент попытались открыть рюкзак девушки и что-то оттуда вытащить, а она заметила и толкнула одну», - подлился другой очевидец.
Новосибирцы предположили, что цыгане подкупают водителей общественного транспорта. Это мнение возникло якобы из-за того, что они знают цыган-карманников в лицо и никогда не высаживают, не вмешиваются в ситуацию.