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В Новосибирске шумная толпа цыган обворовывает пассажиров маршруток

Сегодня, 02:32
Фото: Павел Евтушенко/кадр видео с "АСТ-54"
Цыгане-карманники начали орудовать в маршрутках Новосибирска
Цыгане-карманники начали орудовать в маршрутках Новосибирска. Они отвлекают пассажиров импровизированным скандалом, чтобы обшарить их карманы.

Недавний инцидент произошел в маршрутном такси №30. По словам очевидцев, табор цыган напал на женщину и украл у неё кошелек.

«Пассажирку окружили цыгане со всех сторон, начали скандалить о чем-то между собой, громко кричали, толкали её. В итоге, когда они ушли, женщина обнаружила пропажу своего кошелька. Сказала об этом водителю, а он никак не отреагировал, только заулыбался», - рассказала Atas.info очевидица Анна.

Этих цыган также видели сибиряки на днях в маршрутке №8. Они пытались таким же способом обнести девушку.

«Цыгане были очень активными, сильно шумели, вероятно, так отвлекали жертву. В какой-то момент попытались открыть рюкзак девушки и что-то оттуда вытащить, а она заметила и толкнула одну», - подлился другой очевидец.

Новосибирцы предположили, что цыгане подкупают водителей общественного транспорта. Это мнение возникло якобы из-за того, что они знают цыган-карманников в лицо и никогда не высаживают, не вмешиваются в ситуацию.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Цыгане#Кража
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