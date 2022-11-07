Цыгане толпой избили мужчину на ярмарке в Новосибирской области

Как рассказала Atas.info очевидица, инцидент произошел ещё несколько недель назад на городской ярмарке. Некий посетитель чем-то не угодил мужчинам цыганской внешности, и они его избили.
«Об этой драке вспомнили недавно, когда нашли в телефоне у одного человека видео. Кто прав, а кто виноват – до сих пор не понятно. Знаю, что один из участников конфликта был очень пьян, его поведение не понравилось местному цыгану. Он позвал друзей, и они толпой на него накинулись. Всё быстро разрешили, умяли, всех успокоили. Никто не успел пострадать, но горожане сильно перепугались», - пояснила журналисту девушка, пожелавшая остаться анонимной.
Она добавила, что на территории ярмарки не было охраны и разнимать дебоширов пришлось крепким мужчинам, проходившим мимо. В полицию, с её слов, никто не заявлял.
Напомним, этим летом подростки-цыгане устроили потасовку со школьником у фонтана на ГПНТБ в Новосибирске. Мальчику помогли спастись прохожие. После, его мама обратилась в полицию и к следователям, они проверяли информацию о конфликте.