Толпа цыган жестко избила 10-летнего мальчика у ГПНТБ в Новосибирске

«У ребенка диагностировали сотрясение мозга. Он лежал на асфальте в крови, никто не реагировал. Но нашли люди, которые вызвали скорую, а они ехали около часа. Пришлось 5 раз вызывать. Но они всё же приехали, а полиция нет», - рассказала Atas.info мама пострадавшего мальчика Юлия.