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Ярмарка

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2024
Автобусы массово меняют маршруты в Новосибирске — в чем причина
В Новосибирске жителей и гостей города предупреждают об изменении популярных автобусных маршрутов, пишет мэрия города.
9 октября, 05:31
Бывший новосибирский мэр Локоть вспомнил об обещании президента Лукашенко
30 сентября, 02:36
Белорусы съехались в Новосибирск — что они продают
В Новосибирск приехали продавцы из Беларуси, о чем сообщают читатели Atas.info.
27 сентября, 06:43
Ярмарку белорусских товаров снова развернут в Новосибирске
В Новосибирске откроют ярмарку товаров, привезенных из Беларуси, сообщает мэрия.
24 сентября, 11:24
Парковку на площади Ленина в Новосибирске закроют почти на две недели
21 сентября, 09:18
Масштабная белорусская ярмарка откроется на площади Ленина
В Новосибирске с 26 сентября начнёт работу седьмая по счёту ярмарка белорусских товаров, ради которой закроют парковку на площади Ленина.
21 сентября, 05:39
«Сладкую жизнь» решили устроить власти жителям Новосибирска
Лучший мед из разных уголков страны попробуют жители Новосибирска, сообщили в мэрии.
2 августа, 06:57
«Рано радоваться»: что говорят местные жители о ликвидации торговли на Хилке
17 апреля, 03:42
Две ярмарки пройдут перед 8 марта в Новосибирске — что будут продавать
Ярмарки организовали перед праздниками, чтобы горожане могли закупиться перед застольями.
29 февраля, 10:41
Социальные ярмарки закрывают в Новосибирске — в чем причина и когда начнут работать
Городские социальные ярмарки Новосибирска будут закрыты на выходные, включая 23 февраля, и возобновят работу только через пару дней.
23 февраля, 08:16
Кружки с матерными поздравлениями на 23 Февраля возмутили новосибирцев
Жители Новосибирска возмутились наличием чашек с нецензурными словами на ярмарке изделий, изготовленных вручную. Посуду продавали как подарки на 23 февраля — День защитника Отечества.
21 февраля, 05:01
2023
Стало известно, когда в Новосибирске снова пройдет Белорусская ярмарка
Власти сообщили о планируемом проведении Белорусской ярмарки в Новосибирске. Она запланирована на сентябрь 2024 года.
11 октября 2023, 06:03
«Умные» кровати и сверчковые фермы будут представлены на Сибирской венчурной ярмарке
12 июля 2023, 08:15
«Сибирский Черкизон» на Гусинобродском шоссе прикроют с 5 июня
В Новосибирске закроют ярмарку на Гусинобродском шоссе. Торговые павильоны вызывали ненависть у арендаторов ТЦ «Дружба».
2 июня 2023, 12:42
На белорусской ярмарке в Новосибирске заработали свыше 60 миллионов рублей
В Новосибирске завершила работу ярмарка белорусских товаров. Мероприятие принесло в городскую казну свыше 60 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.
2 мая 2023, 06:54
«Буду даже скучать»: в Новосибирске свернули ярмарку белорусских товаров
30 апреля 2023, 08:19
Что разочаровало сибиряков на Белорусской ярмарке в Новосибирске
29 апреля 2023, 10:38
Цены на Белорусской ярмарке 2023 - как в магазинах Новосибирска: сравниваем цифры
24 апреля 2023, 08:22
Новосибирцы потратили свыше 15 млн на ярмарке белорусских товаров
24 апреля 2023, 05:18
ТОП-5 лучших фото очередей на ярмарке белорусских товаров в центре Новосибирска
23 апреля 2023, 11:43

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