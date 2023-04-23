Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
С 22 по 30 апреля в Новосибирске организовали ярмарку белорусских товаров. Фуры, палатки стоят прямо в центре города – напротив площади Ленина. Для этого ранее была ограничена парковка автомобилей, чтобы гостям можно было удобно расположиться.
Не удивительно, но такие ярмарки всегда привлекают горожан. Оно и понятно, там продается все от еды до одежды. Правда, стоит это совсем не дешево, как представляется, а вполне по разумным ценам.
«На ярмарке какое-то сельпо: в основном продается еда – сыр, колбасу, консервы, масло, сгущенку, сладости. За конфетами была большая очередь. Народу после обеда не было только у палаток, где продавали вещи (обычный трикотаж) – штаны, кофты, все как для бабушек. Из приличного был отдел с одеждой изо льна (халаты, пледы, полотенца)», — поделилась с Atas.info сибирячка.
В дневное время проходят мимо палаток с товарами не только пенсионеры, но семьи и даже молодежь. Больше всего люди толпятся там, где продают еду.
«Нас, жителей центра удивили заметные очереди - они там на ярмарке весь день. Сейчас поменьше, а утром народ толпился как на бойком рынке. Явный интерес покупателей есть», — рассказал Atas.info житель Новосибирска Дмитрий.