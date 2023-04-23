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Published Сегодня, 11:43

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ТОП-5 лучших фото очередей на ярмарке белорусских товаров в центре Новосибирска

23 апреля 2023, 11:43
Фото: atas.info
23 апреля на ярмарке многолюдно

В Новосибирске на ярмарке белорусских товаров заметили большие очереди

Второй день в Новосибирске проходит ярмарка белорусских товаров, прибывших из Минска. Интерес у горожан к продукции высокий – очереди есть как с самого утра, так и в послеобеденное время.

С 22 по 30 апреля в Новосибирске организовали ярмарку белорусских товаров. Фуры, палатки стоят прямо в центре города – напротив площади Ленина. Для этого ранее была ограничена парковка автомобилей, чтобы гостям можно было удобно расположиться.

 

Очереди на ярмарке 23 апреляОчереди на ярмарке 23 апреля
Очереди на ярмарке 23 апреляОчереди на ярмарке 23 апреля
Очереди на ярмарке 23 апреля
Фото: atas.info

Не удивительно, но такие ярмарки всегда привлекают горожан. Оно и понятно, там продается все от еды до одежды. Правда, стоит это совсем не дешево, как представляется, а вполне по разумным ценам.

«На ярмарке какое-то сельпо: в основном продается еда – сыр, колбасу, консервы, масло, сгущенку, сладости. За конфетами была большая очередь. Народу после обеда не было только у палаток, где продавали вещи (обычный трикотаж) – штаны, кофты, все как для бабушек. Из приличного был отдел с одеждой изо льна (халаты, пледы, полотенца)», — поделилась с Atas.info сибирячка.
Новосибирцы выбирают товары на ярмаркеНовосибирцы выбирают товары на ярмарке
Новосибирцы выбирают товары на ярмаркеНовосибирцы выбирают товары на ярмарке
Новосибирцы выбирают товары на ярмарке
Фото: atas.info

В дневное время проходят мимо палаток с товарами не только пенсионеры, но семьи и даже молодежь. Больше всего люди толпятся там, где продают еду.

«Нас, жителей центра удивили заметные очереди - они там на ярмарке весь день. Сейчас поменьше, а утром народ толпился как на бойком рынке. Явный интерес покупателей есть», — рассказал Atas.info житель Новосибирска Дмитрий.
На ярмарке в воскресенье многолюдно На ярмарке в воскресенье многолюдно
На ярмарке в воскресенье многолюдно На ярмарке в воскресенье многолюдно
На ярмарке в воскресенье многолюдно
Фото: atas.info
Новосибирцы смогут купить на белорусской ярмарке мясные деликатесы и сгущенку
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#Эмилия Губарева#Ярмарка#Общество#Город#Новосибирск
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