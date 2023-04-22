Новосибирцы смогут купить на белорусской ярмарке мясные деликатесы и сгущенку

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
«В рамках двустороннего сотрудничества Республики Беларусь и города Новосибирска с 22 по 30 апреля 2023 года в Новосибирске пройдет шестая ярмарка товаров белорусских производителей. Она будет организована на площади имени Ленина по адресу: Красный проспект, 25», - сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Горожане смогут приобрести традиционные мясные деликатесы, разносолы и сгущенное молоко производства двадцати предприятий из Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. Ярмарка будет работать ежедневно с 9 до 20 часов.
Кроме того, в рамках «Дня Минска в Новосибирске», 26 апреля в концертном комплексе имени Маяковского перед новосибирцами выступят знаменитые «Песняры», а также хореографический ансамбль «Хорошки» и ансамбль танца «Ровесник».
Как сообщил в телеграм-канале мэр Анатолий Локоть, в рамках двустороннего сотрудничества состоится подписание ряда соглашений между Минском и Новосибирском. Также пройдут круглые столы, посвященные вопросам сотрудничества в сферах промышленности и туризма и телемосты между Минском и Новосибирском по вопросам развития транспортной системы и патриотического воспитания молодежи.