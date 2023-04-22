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Новосибирцы смогут купить на белорусской ярмарке мясные деликатесы и сгущенку

22 апреля 2023, 09:32
Фото: Телеграм-канал Анатолия Локтя
Новосибирцам предложат уникальные товары

В Новосибирске открылась ярмарка белорусских товаров

В Новосибирске открылась ярмарка белорусских товаров. Горожане смогут купить на ней продукты по уникальной рецептуре.
«В рамках двустороннего сотрудничества Республики Беларусь и города Новосибирска с 22 по 30 апреля 2023 года в Новосибирске пройдет шестая ярмарка товаров белорусских производителей. Она будет организована на площади имени Ленина по адресу: Красный проспект, 25», - сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Горожане смогут приобрести традиционные мясные деликатесы, разносолы и сгущенное молоко производства двадцати предприятий из Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. Ярмарка будет работать ежедневно с 9 до 20 часов.

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Кроме того, в рамках «Дня Минска в Новосибирске», 26 апреля в концертном комплексе имени Маяковского перед новосибирцами выступят знаменитые «Песняры», а также хореографический ансамбль «Хорошки» и ансамбль танца «Ровесник».

Как сообщил в телеграм-канале мэр Анатолий Локоть, в рамках двустороннего сотрудничества состоится подписание ряда соглашений между Минском и Новосибирском. Также пройдут круглые столы, посвященные вопросам сотрудничества в сферах промышленности и туризма и телемосты между Минском и Новосибирском по вопросам развития транспортной системы и патриотического воспитания молодежи.

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#Новосибирск#Анатолий Локоть#Город#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Ярмарка#Торговля
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