Новосибирцы смогут купить на белорусской ярмарке мясные деликатесы и сгущенку

Как сообщил в телеграм-канале мэр Анатолий Локоть, в рамках двустороннего сотрудничества состоится подписание ряда соглашений между Минском и Новосибирском. Также пройдут круглые столы, посвященные вопросам сотрудничества в сферах промышленности и туризма и телемосты между Минском и Новосибирском по вопросам развития транспортной системы и патриотического воспитания молодежи.