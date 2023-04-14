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Новосибирские арендаторы готовы перекрыть Гусинобродское шоссе из-за уличной ярмарки

14 апреля 2023, 10:31
Фото: precedent.tv
Ярмарочные павильоны раздражают арендаторов

В Новосибирске арендаторы возмущены уличной ярмаркой

Новосибирские предприниматели, арендующие площади в торговом центре «Дружба», бьют тревогу из-за появления уличной ярмарки. По их мнению, это фактически уничтожит парковку и поспособствует антисанитарии.
«Арендаторы недовольны, так как места для машин практически нет. Жители тоже не в восторге. Получается, что барахолку закрыли, а ярмарку- пожалуйста. Хотя это тоже стихийный рынок, с хорошей арендной платой», - цитирует precedent.tv представителя арендаторов «Дружбы» Вячеслава Кононова.

За разрешением на организацию ярмарки в районе Гусинобродского шоссе в мэрию Новосибирска обратился индивидуальный предприниматель Д.И. Устюгов. Власти одобрили проект и теперь уличное торжище будет функционировать вплоть до конца 2023 года. На территории будут действовать порядка шестидесяти торговых точек. По информации арендаторов, места уже выкупают на «Авито», а цена вопроса составляет 2,5 тысячи рублей за «квадрат».

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Арендаторы справедливо опасаются, что уличные торговцы не станут страдать излишней чистоплотностью и попросту замусорят все вокруг. Убирать все придется дворникам за дополнительную плату. Ходить в туалет лоточники будут в ТЦ «Дружба». Предприниматели настолько недолюбливают «стихийных» конкурентов и опасаются возрождения барахолки, что готовы перекрыть Гусинобродское шоссе.

На ситуацию уже отреагировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Подтверждаю конфликт между операторами. Сейчас наши службы и районная администрация ищут выход из проблемы, чтобы не допустить эскалации. Но рецидива «Сибирского Черкизона» мы, конечно, не допустим», - заявил новосибирский градоначальник.

Напомним, что новосибирцев возмутили торговые павильоны на площади Карла Маркса. По мнению горожан, таким образом возрождается худшее наследие девяностых годов.

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#Анатолий Локоть#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Торговля#Уличная торговля#Ярмарка
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