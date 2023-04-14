Новосибирские арендаторы готовы перекрыть Гусинобродское шоссе из-за уличной ярмарки

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
«Арендаторы недовольны, так как места для машин практически нет. Жители тоже не в восторге. Получается, что барахолку закрыли, а ярмарку- пожалуйста. Хотя это тоже стихийный рынок, с хорошей арендной платой», - цитирует precedent.tv представителя арендаторов «Дружбы» Вячеслава Кононова.
За разрешением на организацию ярмарки в районе Гусинобродского шоссе в мэрию Новосибирска обратился индивидуальный предприниматель Д.И. Устюгов. Власти одобрили проект и теперь уличное торжище будет функционировать вплоть до конца 2023 года. На территории будут действовать порядка шестидесяти торговых точек. По информации арендаторов, места уже выкупают на «Авито», а цена вопроса составляет 2,5 тысячи рублей за «квадрат».
Арендаторы справедливо опасаются, что уличные торговцы не станут страдать излишней чистоплотностью и попросту замусорят все вокруг. Убирать все придется дворникам за дополнительную плату. Ходить в туалет лоточники будут в ТЦ «Дружба». Предприниматели настолько недолюбливают «стихийных» конкурентов и опасаются возрождения барахолки, что готовы перекрыть Гусинобродское шоссе.
На ситуацию уже отреагировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
«Подтверждаю конфликт между операторами. Сейчас наши службы и районная администрация ищут выход из проблемы, чтобы не допустить эскалации. Но рецидива «Сибирского Черкизона» мы, конечно, не допустим», - заявил новосибирский градоначальник.
Напомним, что новосибирцев возмутили торговые павильоны на площади Карла Маркса. По мнению горожан, таким образом возрождается худшее наследие девяностых годов.