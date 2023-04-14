Новосибирские арендаторы готовы перекрыть Гусинобродское шоссе из-за уличной ярмарки

За разрешением на организацию ярмарки в районе Гусинобродского шоссе в мэрию Новосибирска обратился индивидуальный предприниматель Д.И. Устюгов. Власти одобрили проект и теперь уличное торжище будет функционировать вплоть до конца 2023 года. На территории будут действовать порядка шестидесяти торговых точек. По информации арендаторов, места уже выкупают на «Авито», а цена вопроса составляет 2,5 тысячи рублей за «квадрат».