«Сладкую жизнь» решили устроить власти жителям Новосибирска

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
В Октябрьском районе откроют Всероссийскую ярмарку, где будут угощать сибиряков медом. Этот проект придумал Минпромторг и проводится он по всей России. Продавцы будут торговать медом в Новосибирске с 5 августа до осени — 1 сентября.
Принимать участие в ярмарке будут как пчеловоды, так и пасечники из разных регионов страны, включая Новосибирскую, Кемеровскую области, а также Дальний Восток.
Вся сладкая продукция задействована в конкурсе «Лучшие меды Сибири и Алтая», поэтому сомневаться в качестве или вкусе меда — нет смысла. Самый вкусный мед определят через две недели.
Саму ярмарку организуют на площади Пименова, на улице Восход, 15.