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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Мед будут продавать все лето

«Сладкую жизнь» решили устроить власти жителям Новосибирска

2 августа 2024, 06:57
Фото: Изображение Midjourney
Мед будут продавать все лето
Лучший мед из разных уголков страны попробуют жители Новосибирска, сообщили в мэрии.

В Октябрьском районе откроют Всероссийскую ярмарку, где будут угощать сибиряков медом. Этот проект придумал Минпромторг и проводится он по всей России. Продавцы будут торговать медом в Новосибирске с 5 августа до осени — 1 сентября.

Принимать участие в ярмарке будут как пчеловоды, так и пасечники из разных регионов страны, включая Новосибирскую, Кемеровскую области, а также Дальний Восток.

Вся сладкая продукция задействована в конкурсе «Лучшие меды Сибири и Алтая», поэтому сомневаться в качестве или вкусе меда — нет смысла. Самый вкусный мед определят через две недели.

Саму ярмарку организуют на площади Пименова, на улице Восход, 15.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Продукты#Продажа#Еда#Продукция#Ярмарка
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