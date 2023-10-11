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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Ярмарка пользовалась спросом у новосибирцев

Стало известно, когда в Новосибирске снова пройдет Белорусская ярмарка

11 октября 2023, 06:03
Фото: atas.info
Ярмарка пользовалась спросом у новосибирцев

В Новосибирске Белорусскую ярмарку откроют в сентябре 2024 года

Власти сообщили о планируемом проведении Белорусской ярмарки в Новосибирске. Она запланирована на сентябрь 2024 года.

На встрече мэра Новосибирска, представителей Белкоопсоюза и главы региона были обсуждены детали проведения седьмой ярмарки белорусских товаров в городе.

Уже определена дата проведения ярмарки — сентябрь 2024 года. Об этом сообщается на сайте правительства Новосибирской области.

Власти отметили, что уже с 2014 года регулярно проводятся ярмарки, на которых представлены белорусские товары. Эти ярмарки пользуются большим спросом среди жителей Новосибирска.

В прошлом апреле состоялась ярмарка, в которой приняли участие предприятия из разных областей Республики Беларусь, в том числе Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской.

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#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Ярмарка
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