Стало известно, когда в Новосибирске снова пройдет Белорусская ярмарка

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
На встрече мэра Новосибирска, представителей Белкоопсоюза и главы региона были обсуждены детали проведения седьмой ярмарки белорусских товаров в городе.
Уже определена дата проведения ярмарки — сентябрь 2024 года. Об этом сообщается на сайте правительства Новосибирской области.
Власти отметили, что уже с 2014 года регулярно проводятся ярмарки, на которых представлены белорусские товары. Эти ярмарки пользуются большим спросом среди жителей Новосибирска.
В прошлом апреле состоялась ярмарка, в которой приняли участие предприятия из разных областей Республики Беларусь, в том числе Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской.