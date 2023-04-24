Цены на Белорусской ярмарке 2023 - как в магазинах Новосибирска: сравниваем цифры

При этом цены на товары пока не слишком отличаются от аналогичных на витрине супермаркетов. Производители из братской Белоруссии решили выгодно заработать на новосибирцах и стараются не слишком продешевить. В частности, сырокопченые колбасы предлагают купить от 1 049 рублей и выше.