Цены на Белорусской ярмарке 2023 - как в магазинах Новосибирска: сравниваем цифры

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Многие новосибирцы стараются занять места заранее. В первой половине дня белорусскую ярмарку активно посещают пенсионеры.
«Уже очереди к четырем прилавкам. Двум – с конфетами и двум – с мясом и молоком. И эти прилавки, похоже, самые популярные», - рассказал корреспонденту Atas.info один из посетителей ярмарки.
При этом цены на товары пока не слишком отличаются от аналогичных на витрине супермаркетов. Производители из братской Белоруссии решили выгодно заработать на новосибирцах и стараются не слишком продешевить. В частности, сырокопченые колбасы предлагают купить от 1 049 рублей и выше.
Безусловно, есть изделия и подешевле. Но пенсионерам, решившим выпить чаю с минской колбаской придется облегчить свои кошельки на 529 рублей. Есть аналогичные продукты и по 744 рубля.
Если же новосибирцы хотят заправить борщ сметаной из Бреста или Гомеля, то тут ситуация чуть получше. В частности, товары от «Софийки» можно купить от 180 рублей. Есть и бюджетный вариант за 80 рублей.
При этом цены в новосибирских супермаркетах не намного выше. В месяц горожане тратят на мясо около 2 тысяч рублей. Также взлетели цены и на «борщевой набор» - в целом за картофель, капусту, лук и огурцы придется отдать больше 2,5 тысяч рублей.