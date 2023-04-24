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Цены на Белорусской ярмарке 2023 - как в магазинах Новосибирска: сравниваем цифры

24 апреля 2023, 08:22
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Новосибирцев приглашают на ярмарку
22 апреля 2023 на площади имени Ленина в Новосибирске открылась ярмарка белорусских товаров. Покупателям предлагают мясные деликатесы и молочные продукты из Беларуси. На ярмарке много новосибирцев, даже есть очереди. Но различия в ценах с новосибирскими магазинами не заметно.

Многие новосибирцы стараются занять места заранее. В первой половине дня белорусскую ярмарку активно посещают пенсионеры.

«Уже очереди к четырем прилавкам. Двум – с конфетами и двум – с мясом и молоком. И эти прилавки, похоже, самые популярные», - рассказал корреспонденту Atas.info один из посетителей ярмарки.
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При этом цены на товары пока не слишком отличаются от аналогичных на витрине супермаркетов. Производители из братской Белоруссии решили выгодно заработать на новосибирцах и стараются не слишком продешевить. В частности, сырокопченые колбасы предлагают купить от 1 049 рублей и выше.

Безусловно, есть изделия и подешевле. Но пенсионерам, решившим выпить чаю с минской колбаской придется облегчить свои кошельки на 529 рублей. Есть аналогичные продукты и по 744 рубля.

Если же новосибирцы хотят заправить борщ сметаной из Бреста или Гомеля, то тут ситуация чуть получше. В частности, товары от «Софийки» можно купить от 180 рублей. Есть и бюджетный вариант за 80 рублей.

При этом цены в новосибирских супермаркетах не намного выше. В месяц горожане тратят на мясо около 2 тысяч рублей. Также взлетели цены и на «борщевой набор» - в целом за картофель, капусту, лук и огурцы придется отдать больше 2,5 тысяч рублей. 

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