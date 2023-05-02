На белорусской ярмарке в Новосибирске заработали свыше 60 миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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«Центральным событием дней Минска была ярмарка, ее оборот составил более 63 миллионов российских рублей», - заявил Локоть на оперативном совещании.
Ярмарка белорусских товаров открылась в Новосибирске 22 апреля на площади имени Ленина. До 30 апреляна ней горожане могли купить мясные деликатесы, молочную продукцию и конфеты. Особым спросом мероприятие пользовалось у пенсионеров.
При этом, несмотря на предполагаемую выгоду, цены у торговцев из братской Белоруссии практически ничем не отличались от аналогичного ассортимента в местных супермаркетах.