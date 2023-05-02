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На белорусской ярмарке в Новосибирске заработали свыше 60 миллионов рублей

2 мая 2023, 06:54
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Белорусская ярмарка принесла деньги в бюджет

Оборот белорусской ярмарки в Новосибирске превысил 60 миллионов рублей

В Новосибирске завершила работу ярмарка белорусских товаров. Мероприятие принесло в городскую казну свыше 60 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.
«Центральным событием дней Минска была ярмарка, ее оборот составил более 63 миллионов российских рублей», - заявил Локоть на оперативном совещании.

Ярмарка белорусских товаров открылась в Новосибирске 22 апреля на площади имени Ленина. До 30 апреляна ней горожане могли купить мясные деликатесы, молочную продукцию и конфеты. Особым спросом мероприятие пользовалось у пенсионеров.

При этом, несмотря на предполагаемую выгоду, цены у торговцев из братской Белоруссии практически ничем не отличались от аналогичного ассортимента в местных супермаркетах.

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#Экономика#Новосибирск#Александр Ляхов#Ярмарка#Торговля#Мэрия Новосибирска#Анатолий Локоть
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