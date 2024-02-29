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Перед 8 марта в Новосибирске проведут две ярмарки

Две ярмарки пройдут перед 8 марта в Новосибирске — что будут продавать

29 февраля 2024, 10:41
Фото: 1MI

Перед 8 марта в Новосибирске проведут две ярмарки

Ярмарки организовали перед праздниками, чтобы горожане могли закупиться перед застольями.

5 и 6 марта в Новосибирске пройдут две ярмарки — продовольственная и универсальная. Об этом 29 февраля сообщает пресс-центр городской мэрии.

5 марта с 9:00 до 17:00 в Калининском районе рядом с ДК им. Горького будет работать продовольственная ярмарка на улице Богдана Хмельницкого, 40. Свои товары представят 15 продавцов. Можно будет купить птицу, рыбу, колбасы, сыры, растительные масла, кондитерские изделия, мед.

6 марта с 9:00 до 18:00 в Первомайском районе на улице Физкультурная, 7 можно будет купить продукты, текстиль, товары для дома.

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14 марта в Калининском районе перед городской больницей № 4 на улице Лейтенанта Амосова, 64 пройдет еще одна ярмарка с продуктами. Площадка будет работать с 10:00 до 18:00.

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#Экономика#Новосибирск#Продукты#Рыба#Колбаса#Ярмарка#Социальная ярмарка#Мясо#Алёна Рогонова
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