Две ярмарки пройдут перед 8 марта в Новосибирске — что будут продавать

5 марта с 9:00 до 17:00 в Калининском районе рядом с ДК им. Горького будет работать продовольственная ярмарка на улице Богдана Хмельницкого, 40. Свои товары представят 15 продавцов. Можно будет купить птицу, рыбу, колбасы, сыры, растительные масла, кондитерские изделия, мед.