Цены на фрукты и овощи резко подскочили в Новосибирске — смотрим, на сколько

Огурцы выросли в цене на 18%, средняя стоимость составила 255 рублей за килограмм. Ощутимо подорожала морковь (на 10%, до 35 рублей), помидоры (на 9%, до 565 рублей). Зелень выросла до 944 рублей за 1 кг, белокочанная капуста — на 14% (31,5 рубля за кг).