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Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

На сколько в Новосибирской области выросли цены на продукты

Цены на фрукты и овощи резко подскочили в Новосибирске — смотрим, на сколько

26 февраля 2024, 09:42
Фото: Антон Засимов / 1MI

На сколько в Новосибирской области выросли цены на продукты

В январе 2024 года в Новосибирской области выросли цены на подавляющее большинство плодово-овощной продукции. Такие данные опубликовал Новосибирскстат.

Огурцы выросли в цене на 18%, средняя стоимость составила 255 рублей за килограмм. Ощутимо подорожала морковь (на 10%, до 35 рублей), помидоры (на 9%, до 565 рублей). Зелень выросла до 944 рублей за 1 кг, белокочанная капуста — на 14% (31,5 рубля за кг).

Снижение цен отмечено на репчатый лук (средняя цена 28 рублей), замороженные овощи (250 рублей за кг), лимоны и апельсины (183 и 160 рублей соответственно).

Незначительно снизились цены на птицу, мясо, сахар и яйца (1-4%).

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Стоимость минимального набора продуктов в январе составила 6090 рублей. Почти 30% составляют хлеб, крупы и макаронные изделия.

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#Экономика#Новосибирск#Цены#Инфляция#Статистика#Фрукты#Овощи#Алёна Рогонова
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