Цены на фрукты и овощи резко подскочили в Новосибирске — смотрим, на сколько

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Огурцы выросли в цене на 18%, средняя стоимость составила 255 рублей за килограмм. Ощутимо подорожала морковь (на 10%, до 35 рублей), помидоры (на 9%, до 565 рублей). Зелень выросла до 944 рублей за 1 кг, белокочанная капуста — на 14% (31,5 рубля за кг).
Снижение цен отмечено на репчатый лук (средняя цена 28 рублей), замороженные овощи (250 рублей за кг), лимоны и апельсины (183 и 160 рублей соответственно).
Незначительно снизились цены на птицу, мясо, сахар и яйца (1-4%).
Стоимость минимального набора продуктов в январе составила 6090 рублей. Почти 30% составляют хлеб, крупы и макаронные изделия.