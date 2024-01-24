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Овощи и фрукты нужно размораживать правильно

Новосибирские ученые — о пользе замороженных продуктов и правильной разморозке

24 января 2024, 04:00
Фото: Алёна Титова / 1MI
Овощи и фрукты нужно размораживать правильно

Ученые рассказали о пользе замороженных продуктов и правильной разморозке

При правильной разморозке замороженные овощи и фрукты могут быть полезнее свежих. Об этом заявили заведующая кафедрой технологии и организации пищевых производств НГТУ НЭТИ, доцент Лада Рождественская и доцент кафедры химии и химической технологии НГТУ НЭТИ Евгений Турло.

Ученые развенчали миф о бесполезности замороженных продуктов и рассказали, какие продукты можно замораживать, а какие — нет.

Заморозка помогает сохранить витамины и минеральные вещества. К таким продуктам можно отнести зелень, например, шпинат, петрушку, брокколи, зеленый горошек, морковь. Из фруктов это ежевика, малина, из цитрусовых — лимон, лайм, которые после замораживания сохраняют большую часть своих полезных свойств, — сказал Евгений Турло.

Представители НГТУ НЭТИ пояснили, что при заморозке разрушаются структуры растительных клеток и тканей, и питательные вещества выходят наружу. После замораживания лимона в нем содержатся в 20 раз больше полезных веществ. Но заморозка подходит не всем овощам и фруктам. Огурцы, помидоры, листья салата при столкновении с холодом теряют свои полезные свойства.

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Отдельное внимание ученые уделили правильной разморозке. В теплой или горячей воде замороженные продукты теряют свои свойства. Лучше еду размораживать медленно при комнатной температуре.

Замороженные продукты нужно хранить при температуре не выше –18 градусов в герметичной упаковке. В идеале — в вакуумной упаковке.

Вакуумная упаковка идеально подойдет для хранения продуктов с запахом: сыров, мяса, рыбы, морепродуктов. Она запаивает запахи, защищает продукты от влаги и окисления, — рассказала Лада Рождественская.
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#Новосибирск#Ученые#Продукты#Здоровье#Заморозка#НГТУ НЭТИ#Холод#Полезная еда#Алёна Рогонова
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