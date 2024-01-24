Новосибирские ученые — о пользе замороженных продуктов и правильной разморозке

Представители НГТУ НЭТИ пояснили, что при заморозке разрушаются структуры растительных клеток и тканей, и питательные вещества выходят наружу. После замораживания лимона в нем содержатся в 20 раз больше полезных веществ. Но заморозка подходит не всем овощам и фруктам. Огурцы, помидоры, листья салата при столкновении с холодом теряют свои полезные свойства.