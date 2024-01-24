Новосибирские ученые — о пользе замороженных продуктов и правильной разморозке

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Ученые развенчали миф о бесполезности замороженных продуктов и рассказали, какие продукты можно замораживать, а какие — нет.
Заморозка помогает сохранить витамины и минеральные вещества. К таким продуктам можно отнести зелень, например, шпинат, петрушку, брокколи, зеленый горошек, морковь. Из фруктов это ежевика, малина, из цитрусовых — лимон, лайм, которые после замораживания сохраняют большую часть своих полезных свойств, — сказал Евгений Турло.
Представители НГТУ НЭТИ пояснили, что при заморозке разрушаются структуры растительных клеток и тканей, и питательные вещества выходят наружу. После замораживания лимона в нем содержатся в 20 раз больше полезных веществ. Но заморозка подходит не всем овощам и фруктам. Огурцы, помидоры, листья салата при столкновении с холодом теряют свои полезные свойства.
Отдельное внимание ученые уделили правильной разморозке. В теплой или горячей воде замороженные продукты теряют свои свойства. Лучше еду размораживать медленно при комнатной температуре.
Замороженные продукты нужно хранить при температуре не выше –18 градусов в герметичной упаковке. В идеале — в вакуумной упаковке.
Вакуумная упаковка идеально подойдет для хранения продуктов с запахом: сыров, мяса, рыбы, морепродуктов. Она запаивает запахи, защищает продукты от влаги и окисления, — рассказала Лада Рождественская.