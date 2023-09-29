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С мальчиком провели беседу

Школьник в Новосибирске подложил червяка в обед, отомстив директору — громкий скандал

29 сентября 2023, 05:08
Фото: 1MI
С мальчиком провели беседу

В Новосибирске школьник отомстил директору, подложив червяка в обед

Школьник в Новосибирске разместил в сети видео с червяком в школьном обеде, что вызвало возмущение родителей и проверку со стороны прокуратуры, однако выяснилось, что это был фейк, организованный самим школьником.

В Новосибирске произошел инцидент в школе, связанный с появлением червей в обеденном меню. Видеозаписи были распространены через родительские чаты и вызвали у всех возмущение. Живые личинки червей якобы нашли в хлебе и каше. Родители начали выражать претензии директору школы. Однако позже стало известно, что видеозаписи являются подделкой.

Прокуратура начала проверку информации и пригрозила принять меры, если будут найдены основания. Однако выяснилось, что вся история оказалась вымыслом. Департамент образования провел свою проверку и выяснил, что личинку подложил один из старшеклассников.

Мальчик решил отомстить директору, которая сделала ему замечание. Когда директор ушла в отпуск, школьник положил личинку на камеру, сначала в хлеб, а потом в кашу. Подростки сняли видео и разместили его в родительских чатах.

Департамент образования узнал о происшествии и отправил комиссию в школу для проверки. Директора вызвали из отпуска. В результате просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения были выявлены виновники фейка. Поставщик школьного питания обратился в полицию. Проведенная проверка не подтвердила информацию о некачественном питании. В столовую также пришла комиссия. После раскрытия правды юные хулиганы получили воспитательную беседу.

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