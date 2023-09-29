Школьник в Новосибирске подложил червяка в обед, отомстив директору — громкий скандал

В Новосибирске произошел инцидент в школе, связанный с появлением червей в обеденном меню. Видеозаписи были распространены через родительские чаты и вызвали у всех возмущение. Живые личинки червей якобы нашли в хлебе и каше. Родители начали выражать претензии директору школы. Однако позже стало известно, что видеозаписи являются подделкой.