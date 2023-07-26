У мальчишки была Т-образная палка в руках, и он начал бить ей по голове этого незнакомца. Палка имела острые края, и на лице мужчины остались ссадины. Также он пытался отбиться от него ногами и при этом громко кричал. Самое страшное, что вокруг были люди: двое мужчин проходили неподалеку, старшие дети играли на футбольном поле — и никто не отреагировал, рассказывает мать.