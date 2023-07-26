Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
В Октябрьском суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела о нападении на 10-летнего школьника. По данным следствия, 40-летний рецидивист попытался украсть телефон у мальчика, повалив его на землю и направляя нож в его сторону. Однако благодаря яростному сопротивлению ребенка удалось избежать кровопролития. Было трудно определить, кто получил больше повреждений — нападавший или сам мальчик.
Несколько лет назад мать с сыном переехали из Ачинска, города Красноярского края, в Новосибирск, где обосновались в Октябрьском районе. Здесь же школьник начал посещать первый класс. Мальчик занимается сразу на двух секциях — футбольной (его прозвище во дворе — «Неймар») и армейской рукопашной борьбой, что помогло ему отбиться от грабителя.
7 апреля ребенок оказался в смертельной опасности. Мать получила звонок с просьбой вызвать полицию, так как ее сына хотели зарезать. Она тут же выбежала из офиса и помчалась в школу. После беглого разговора с оператором 112, она приехала к школе и увидела своего сына — грязного и с пораненной рукой.
Мать сразу обняла мальчика, видя, что он смог держаться в этой ситуации: «Мамочка, я так сильно испугался», сказал испуганный школьник. Затем на место прибыли сотрудники Росгвардии, а затем они отправились в полицию.
После уроков школьник и его два друга играли в войнушку возле футбольного поля. Они использовали палки вместо оружия и воображали, что это настоящие ружья. Мальчик рассказал полицейским, что заметил мужчину, который наблюдал за ними: сначала издалека, потом все ближе, пока не оказался рядом с детьми.
— Мой сын говорит, что они играли так сильно, что не заметили, как этот незнакомец подошел к ним. Без слов он вытащил большой нож и спросил: «Видели такое?» Дети ответили: «Нет». И все закончилось, — сказала мать в беседе с НГС.
Незнакомец молча начал действовать. Он схватил мальчика за плечо, тот вывернулся, но споткнулся и упал на спину. Мужчина сел сверху на него и приготовился нанести удар ножом. Школьник не стал ждать своей участи безропотно.
У мальчишки была Т-образная палка в руках, и он начал бить ей по голове этого незнакомца. Палка имела острые края, и на лице мужчины остались ссадины. Также он пытался отбиться от него ногами и при этом громко кричал. Самое страшное, что вокруг были люди: двое мужчин проходили неподалеку, старшие дети играли на футбольном поле — и никто не отреагировал, рассказывает мать.
Нападавший, вероятно, не ожидал такой яростной защиты. В какой-то момент он отступил и поднялся. Сеня быстро встал и побежал в школу. Мать мальчика написала заявление в полицию.
20 апреля подозреваемый был арестован. Сотрудники полиции задержали 40-летнего рецидивиста Александра Железовского. Он провел большую часть жизни в тюрьме, где получил прозвище Сашка Пушкин из-за совпадения имени-отчества и характерной кудрявой прически. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Родительница не заметила психологических травм у своего ребенка. Напротив, она уверена, что после происшествия он стал еще более уверенным в себе и своих силах. При этом мальчик стал очень осторожно относиться к взрослым мужчинам.
— Отец моего ребенка сейчас находится на фронте в зоне СВО и защищает нас, а кто защитит его сына дома? — задается вопросом женщина.
Сейчас идет судебное разбирательство с рецидивистом. Следующее заседание назначено на 10 августа.