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Попытка убийства 10-летнего ребенка у школы в Новосибирске: задержан подозреваемый

20 апреля 2023, 01:16
Фото: 1MI
Неизвестный хотел ударить мальчика ножом

В Новосибирске задержали мужчину, напавшего с ножом на 10-летнего школьника

Мужчину, который вероятно мог напасть на ребенка с ножом в Новосибирске, задержали правоохранители.

В Новосибирске задержан мужчина, которому, как предполагается, удалось бы сильно поранить 10-летнего ребенка, напавшего на него с ножом возле школы в Октябрьском районе.

Инцидент произошел днем 7 апреля на школьном стадионе. Мужчина напал на ребенка с ножом, но школьник успел вырваться и убежать. Поиски злоумышленника продолжались несколько недель.

Мотив нападения неизвестен, хотя есть предположение, что нападавший хотел забрать у детей мобильные телефоны. Ребенок уже смог идентифицировать задержанного. Уголовное дело возбуждено по факту попытки убийства несовершеннолетнего.

Названы шокирующие подробности нападения на мальчика с ножом у школы в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Дети#Нападение#Нож#Криминал#Происшествия#Город#Общество#Новосибирск
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