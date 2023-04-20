Попытка убийства 10-летнего ребенка у школы в Новосибирске: задержан подозреваемый

Posted Сегодня, 01:16
Published Сегодня, 01:16
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В Новосибирске задержан мужчина, которому, как предполагается, удалось бы сильно поранить 10-летнего ребенка, напавшего на него с ножом возле школы в Октябрьском районе.
Инцидент произошел днем 7 апреля на школьном стадионе. Мужчина напал на ребенка с ножом, но школьник успел вырваться и убежать. Поиски злоумышленника продолжались несколько недель.
Мотив нападения неизвестен, хотя есть предположение, что нападавший хотел забрать у детей мобильные телефоны. Ребенок уже смог идентифицировать задержанного. Уголовное дело возбуждено по факту попытки убийства несовершеннолетнего.