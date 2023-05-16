Смелый 10-летний мальчик устроил погоню за грабителем смартфона в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Инцидент произошел 15 мая возле остановки общественного транспорта. 10-летний мальчик сидел на скамейке и играл в телефоне, дожидаясь автобуса. Возле него кругами ходил мужчина и озирался по сторонам.
В какой-то момент крепкого вида сибиряк подошел к ребенку и резко выхватил из его рук смартфон. Юноша не растерялся – бросился вслед за преступником, боясь остаться без любимого гаджета.
Эту картину наблюдали очевидцы. Они позвонили в полицию и грабителя удалось быстро поймать. Им оказался 27-летний молодой человек, которого ранее судили за наркотики.
Парень, как оказалось, успел продать телефон школьника на рынке за 1,5 рублей. А ведь его полная стоимость - 15 тысяч рублей.