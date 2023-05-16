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Смелый 10-летний мальчик устроил погоню за грабителем смартфона в Новосибирске

16 мая 2023, 08:37
Фото: ГУ МВД НСО
Школьник погнался за грабителем телефонов в Новосибирске

В Новосибирске 10-летний мальчик погнался за грабителем, боясь потерять смартфон

Школьник устроил погоню за мужчиной, который выхватил из его рук смартфон за 15 тысяч рублей на улице Кропоткина в Новосибирске. Чем закончилась эта история рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

Инцидент произошел 15 мая возле остановки общественного транспорта. 10-летний мальчик сидел на скамейке и играл в телефоне, дожидаясь автобуса. Возле него кругами ходил мужчина и озирался по сторонам.

В какой-то момент крепкого вида сибиряк подошел к ребенку и резко выхватил из его рук смартфон. Юноша не растерялся – бросился вслед за преступником, боясь остаться без любимого гаджета.

Эту картину наблюдали очевидцы. Они позвонили в полицию и грабителя удалось быстро поймать. Им оказался 27-летний молодой человек, которого ранее судили за наркотики.

Парень, как оказалось, успел продать телефон школьника на рынке за 1,5 рублей. А ведь его полная стоимость - 15 тысяч рублей. 

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#Алина Шефер#Общество#Грабеж#Дети#Новосибирск#Новосибирская область
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