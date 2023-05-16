Смелый 10-летний мальчик устроил погоню за грабителем смартфона в Новосибирске

В Новосибирске 10-летний мальчик погнался за грабителем, боясь потерять смартфон

Школьник устроил погоню за мужчиной, который выхватил из его рук смартфон за 15 тысяч рублей на улице Кропоткина в Новосибирске. Чем закончилась эта история рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.