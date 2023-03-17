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Published Сегодня, 09:32

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Updated Сегодня, 09:37

Налет на банк «Левобережный» в Новосибирске: грабители взяли 4 миллиона рублей

17 марта 2023, 09:32
Фото: 1MI
Личности грабителей пока не установлены
В Новосибирске произошло ограбление банка «Левобережный». Информацию частично подтвердили в управлении МВД по Новосибирской области.
«На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия», - сообщили корреспонденту «Атас.Инфо» в пресс-службе ведомства.

В самом банке «Левобережный» сообщили о вооруженном ограблении группой неизвестных. В результате происшествия никто не пострадал, сумма ущерба устанавливается. Ранее в СМИ сообщалось о похищении сразу четырех миллионов рублей.

Напомним, что два года назад вооруженный грабитель в медицинской маске ворвался в банк и похитил 350 тысяч рублей. Злоумышленник успел скрыться до приезда полиции.

Грабитель в медицинской маске с пистолетом вынес из банка в Новосибирске 350 тысяч
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#Криминал#Банк#Ограбление#Грабеж#Александр Ляхов
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