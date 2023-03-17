Налет на банк «Левобережный» в Новосибирске: грабители взяли 4 миллиона рублей

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
«На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия», - сообщили корреспонденту «Атас.Инфо» в пресс-службе ведомства.
В самом банке «Левобережный» сообщили о вооруженном ограблении группой неизвестных. В результате происшествия никто не пострадал, сумма ущерба устанавливается. Ранее в СМИ сообщалось о похищении сразу четырех миллионов рублей.
Напомним, что два года назад вооруженный грабитель в медицинской маске ворвался в банк и похитил 350 тысяч рублей. Злоумышленник успел скрыться до приезда полиции.