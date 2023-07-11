«Нежные дети пошли нынче»: новосибирцы обсуждают смерть школьника из-за гаджета

«Сейчас все в телефонах, все в интернете. Ни улицы, ни телевизора уже не надо — и это страшно. Родители заняты то работой, то еще какие-то дела, а ребенок остается один на один с телефоном. Если его забрали, то уже катастрофа для него, как оказалось», — пишет Ольга Аленичева. «Сами подсаживают, а потом резко отнимают. Сейчас без телевизора даже покормить не могут: видите ли, он не сидит спокойно. Да и смартфон дают, чтобы не мешал», — рассуждает Андрей Саф.