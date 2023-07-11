«Хороший парень был»: погибшего под Новосибирском школьника могла довести пьяная мать

Также утверждается, что подросток был вынужден обеспечивать мать и младших братьев уже с восьми лет. Деньги появлялись благодаря колке дров и другим работам по хозяйству Но все полученные средства пропивала мать. Если факты, озвученные в социальных сетях, подтвердятся, женщину могут привлечь к уголовной ответственности.