«Хороший парень был»: погибшего под Новосибирском школьника могла довести пьяная мать

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В селе Битки Новосибирской области произошла трагедия. Двенадцатилетний школьник ушел из жизни после ссоры с матерью. Односельчанин считает, что гибель мальчика неслучайна.
«Отличный парень был, отзывчивый. Я в эту деревню не так давно приехал, так он сразу проявил себя с хорошей стороны», — написал сибиряк под псевдонимом Сергей Сергеевич в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Мальчик с самого начала помог бывшему горожанину приспособиться к деревенской жизни. При этом школьник был воспитанным и отзывчивым. Однако его мать является любительницей выпить и постоянно эксплуатировала сына, не давая ему отдыхать.
Также утверждается, что подросток был вынужден обеспечивать мать и младших братьев уже с восьми лет. Деньги появлялись благодаря колке дров и другим работам по хозяйству Но все полученные средства пропивала мать. Если факты, озвученные в социальных сетях, подтвердятся, женщину могут привлечь к уголовной ответственности.
Трагедия произошла в селе Битки Сузунского района. По сообщению Telegram-канала SHOT, мать отобрала у сына мобильный телефон, заставив заниматься уборкой. Мальчик разозлился и ушел из дома. На следующий день его обнаружили мертвым.