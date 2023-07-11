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Published Сегодня, 12:42

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«Хороший парень был»: погибшего под Новосибирском школьника могла довести пьяная мать

11 июля 2023, 12:42
Фото: 1MI
Подросток мог погибнуть из-за пьяницы-матери

Погибшего под Новосибирском школьника могла довести пьяная мать

В трагическом происшествии с шестиклассником из села Битки появились новые детали. Школьник мог погибнуть из-за собственной матери.

В селе Битки Новосибирской области произошла трагедия. Двенадцатилетний школьник ушел из жизни после ссоры с матерью. Односельчанин считает, что гибель мальчика неслучайна.

«Отличный парень был, отзывчивый. Я в эту деревню не так давно приехал, так он сразу проявил себя с хорошей стороны», — написал сибиряк под псевдонимом Сергей Сергеевич в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
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Мальчик с самого начала помог бывшему горожанину приспособиться к деревенской жизни. При этом школьник был воспитанным и отзывчивым. Однако его мать является любительницей выпить и постоянно эксплуатировала сына, не давая ему отдыхать.

Также утверждается, что подросток был вынужден обеспечивать мать и младших братьев уже с восьми лет. Деньги появлялись благодаря колке дров и другим работам по хозяйству Но все полученные средства пропивала мать. Если факты, озвученные в социальных сетях, подтвердятся, женщину могут привлечь к уголовной ответственности.

Трагедия произошла в селе Битки Сузунского района. По сообщению Telegram-канала SHOT, мать отобрала у сына мобильный телефон, заставив заниматься уборкой. Мальчик разозлился и ушел из дома. На следующий день его обнаружили мертвым.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Гибель#Подросток#Школьник#Соцсети
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