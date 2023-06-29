«Пороть уже рано»: дети мигрантов пугают ножами новосибирцев, их ищет полиция

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
«Чуть ли ни каждый день в новости попадают драки мигрантов, а сейчас и их дети вышли на улицу с ножами. Берут пример с отцов?»;
«Что творят эти дети, кто следит за ними? Я видела, как они бегали с ножами за другими детьми, потом ко взрослым приставали»;
«Тут пороть особо не поможет. Тут должна быть круговая порука. Поймали за вымогательством и угрозами — сразу родителям или опекунам последнее китайское предупреждение. За повторный косяк выдворение всего семейства»;
«Не призываю к межнациональной розни, но этим необходимо было для начала надавать тумаков. А для концовки их родителей выслать в нейтральные воды за неисполнение родительских обязанностей», — пишут новосибирцы в местных пабликах.
Очевидцы утверждают, что в хулиганстве замешаны дети иностранцев. Такой вывод они сделали на основании внешнего вида школьников.
По описанию, которое предоставили свидетели, детей сейчас разыскивают правоохранители. При этом проверку начали после публикации новостей о них в СМИ. В отделения полиции заявлений не поступало.
«Организована проверка по информации в СМИ. Личность детей устанавливается», — сообщили в ГУ МВД Новосибирска.
Напомним, ранее Atas.info писал о толпе мигрантов, которая устроила драку у Хилокского рынка в Новосибирске.