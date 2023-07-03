Следователи нашли отчима, избившего свою дочь удочкой на видео под Новосибирском

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Ролик появился в соцсетях 3 июля. На кадрах мужчина, предположительно житель Убинки, ударил девочку удочкой по ногам и рукам, а потом ударил по лицу кулаком.
Ребенок все это время рыдал и умолял ее отпустить. В комментариях знакомые семьи заявляли, что супруга этого тирана — многодетная мать. С мужем у них двое общих детей, еще один ребенок есть у женщины от другого брака. Пара часто ругается и срывается на отпрысках.
«Все обстоятельства инцидента сейчас выясняют следователи. Они дадут оценку действиям мужчины на наличие состава преступления», — уточнила пресс-секретарь СУ СКР региона.
Напомним, на днях в Новосибирске нашли тела двух молодых людей — парня и девушки-подростка с признаками отравления неизвестным веществом. До гибели они парили вейп и снимали это на камеру.