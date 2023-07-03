Следователи нашли отчима, избившего свою дочь удочкой на видео под Новосибирском

Ребенок все это время рыдал и умолял ее отпустить. В комментариях знакомые семьи заявляли, что супруга этого тирана — многодетная мать. С мужем у них двое общих детей, еще один ребенок есть у женщины от другого брака. Пара часто ругается и срывается на отпрысках.