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Следователи нашли отчима, избившего свою дочь удочкой на видео под Новосибирском

3 июля 2023, 13:01
Фото: 1MI
СК Новосибирской области проверяет жителя Убинского района на причастность к побоям у девочки. Ранее мужчина стал героем видео, на котором избивал свою дочь удочкой.

Ролик появился в соцсетях 3 июля. На кадрах мужчина, предположительно житель Убинки, ударил девочку удочкой по ногам и рукам, а потом ударил по лицу кулаком.

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Ребенок все это время рыдал и умолял ее отпустить. В комментариях знакомые семьи заявляли, что супруга этого тирана — многодетная мать. С мужем у них двое общих детей, еще один ребенок есть у женщины от другого брака. Пара часто ругается и срывается на отпрысках.

«Все обстоятельства инцидента сейчас выясняют следователи. Они дадут оценку действиям мужчины на наличие состава преступления», — уточнила пресс-секретарь СУ СКР региона.

Напомним, на днях в Новосибирске нашли тела двух молодых людей — парня и девушки-подростка с признаками отравления неизвестным веществом. До гибели они парили вейп и снимали это на камеру.

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#Происшествия#Алина Шефер#Дети#Побои#Новосибирск#Новосибирская область
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