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Published Сегодня, 07:39

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Снимали на видео: подробности гибели девушки и парня на Демакова в Новосибирске

3 июля 2023, 07:39
Фото: 1MI
Подробности гибели молодой пары в Новосибирске
Тела 17-летней девушки и 18-летнего парня нашли 27 июня в одной из квартир на улице Демакова в Новосибирске. Вероятно, отравились неким веществом.

Следователи сейчас выясняют причины гибели пары. Рядом с их трупами нашли вейп и жидкости, которые отправили на экспертизу.

Найдены тела двух молодых людей в Новосибирске: могли отравиться жидкостью для вейпа
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«Родным берегам» стало известно, что молодые люди учились в школе № 190. Они снимали на видео употребление неизвестного вещества.

Сначала умер парень, потом стало плохо девушке. Спасти их не успели. Похороны прошли 30 июня.

Дети бросили курить сигареты в Новосибирске — их заинтересовал вейп
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Напомним, ранее специалисты Минздрава Новосибирской области составляли статистику, по которой выявили, что школьники начали часто курить вейп. Зато обычные сигареты они бросили.

#Алина Шефер#Дети#Погибшие#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия
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