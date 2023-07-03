Снимали на видео: подробности гибели девушки и парня на Демакова в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Следователи сейчас выясняют причины гибели пары. Рядом с их трупами нашли вейп и жидкости, которые отправили на экспертизу.
«Родным берегам» стало известно, что молодые люди учились в школе № 190. Они снимали на видео употребление неизвестного вещества.
Сначала умер парень, потом стало плохо девушке. Спасти их не успели. Похороны прошли 30 июня.
Напомним, ранее специалисты Минздрава Новосибирской области составляли статистику, по которой выявили, что школьники начали часто курить вейп. Зато обычные сигареты они бросили.