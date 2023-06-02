«Сибирский Черкизон» на Гусинобродском шоссе прикроют с 5 июня

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
«С 5 июня по проекту постановления мэрии работа ярмарки на Гусинобродском шоссе будет прекращена.
Специалисты департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства подготовили проект постановления мэрии города Новосибирска «О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 22.02.2023 № 947 „О согласовании проведения универсальной ярмарки индивидуальному предпринимателю Устюгову Даниле Игоревичу“, — указано на сайте администрации города Новосибирска.
Торговые ряды в районе Гусинобродского шоссе были открыты в январе нынешнего года. Предприниматель получил соответствующее разрешение в мэрии Новосибирска и согласовал место установки павильонов с властями.
Однако позже администрацию буквально завалили жалобами арендаторы площадей в торговом центре «Дружба» и непосредственное руководство ТЦ. По их мнению, появление ярмарки способствует не только антисанитарии, но и недобросовестной конкуренции.
На конфликт отреагировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, подтвердив наличие проблемы. Градоначальник подчеркнул, что сделает все для ликвидации «сибирского Черкизона».