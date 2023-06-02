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«Сибирский Черкизон» на Гусинобродском шоссе прикроют с 5 июня

2 июня 2023, 12:42
Фото: 1MI
Торговые ряды ликвидируют 5 июня

В Новосибирске закроют Сибирский Черкизон» на Гусинобродском шоссе

В Новосибирске закроют ярмарку на Гусинобродском шоссе. Торговые павильоны вызывали ненависть у арендаторов ТЦ «Дружба».
«С 5 июня по проекту постановления мэрии работа ярмарки на Гусинобродском шоссе будет прекращена.
Специалисты департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства подготовили проект постановления мэрии города Новосибирска «О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 22.02.2023 № 947 „О согласовании проведения универсальной ярмарки индивидуальному предпринимателю Устюгову Даниле Игоревичу“, — указано на сайте администрации города Новосибирска.
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Торговые ряды в районе Гусинобродского шоссе были открыты в январе нынешнего года. Предприниматель получил соответствующее разрешение в мэрии Новосибирска и согласовал место установки павильонов с властями.

Однако позже администрацию буквально завалили жалобами арендаторы площадей в торговом центре «Дружба» и непосредственное руководство ТЦ. По их мнению, появление ярмарки способствует не только антисанитарии, но и недобросовестной конкуренции.

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На конфликт отреагировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, подтвердив наличие проблемы. Градоначальник подчеркнул, что сделает все для ликвидации «сибирского Черкизона».

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#Анатолий Локоть#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Ярмарка#Торговля#Уличная торговля
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