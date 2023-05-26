Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Бывший депутат Заксобрания Новосибирской области Алексей Александров, еще в прошлом году представлявшийся Atas.info заместителем директора торгового комплекса «Хилокский» по безопасности обрушился в соцсетях с критикой на СМИ. По его мнению, писать в силу служебного долга о проблеме миграции, незаконной торговли, антисанитарии, на которую жалуются жители домов, примыкающих к Хилокскому рынку, журналисты не будут.
«Появились недобросовестные конкуренты, которые подключили технологов для создания общественного мнения, что во всех беспорядках виноват исключительно Хилокский рынок и мы сейчас видим, что на каждый «чих» информация с искажением появляется во всех проплаченных сми быстрее, чем важные новости. Вот примерная картина происходящего», - написал Алексей Александров на своей станице в социальной сети «ВКонтакте».
Попутно он почему-то стал отрицать само существование должности заместителя директора по безопасности, мол, никогда такой позиции на рынке не было. Теперь он представляется руководителем общественной организации «Союза поддержки и развития оптовых и розничных рынков Новосибирской области».
Хилокский же рынок, по словам Александрова – образцовое торговое предприятие, на котором «никогда не работали мигранты, только участники внешнеэкономической деятельности, может в минимальных количествах в роли грузчиков и помощников».
А наводят беспорядок вокруг как раз незаконные мигранты и недобросовестные чиновники при содействии нечистых на руку представителей правоохранительных органов, полагает руководитель общественной организации.