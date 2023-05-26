atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Изображение материала

«Недобросовестные конкуренты»: Хилокский рынок отреагировал на публикации в СМИ

26 мая 2023, 10:12
Фото: atas.info
Во многих бедах жителей рынок винит незаконную торговлю, которая развернута вокруг

В Новосибирске представитель Хилокского рынка обвинил СМИ в продажности

В Новосибирске представитель Хилокского рынка Алексей Александров высказался в адрес журналистов, которые пишут о проблемах Хилокского жилмассива, обвинив их в продажности и игре на стороне конкурентов

Бывший депутат Заксобрания Новосибирской области Алексей Александров, еще в прошлом году представлявшийся Atas.info заместителем директора торгового комплекса «Хилокский» по безопасности обрушился в соцсетях с критикой на СМИ. По его мнению, писать в силу служебного долга о проблеме миграции, незаконной торговли, антисанитарии, на которую жалуются жители домов, примыкающих к Хилокскому рынку, журналисты не будут.

«Появились недобросовестные конкуренты, которые подключили технологов для создания общественного мнения, что во всех беспорядках виноват исключительно Хилокский рынок и мы сейчас видим, что на каждый «чих» информация с искажением появляется во всех проплаченных сми быстрее, чем важные новости. Вот примерная картина происходящего», - написал Алексей Александров на своей станице в социальной сети «ВКонтакте».

Попутно он почему-то стал отрицать само существование должности заместителя директора по безопасности, мол, никогда такой позиции на рынке не было. Теперь он представляется руководителем общественной организации «Союза поддержки и развития оптовых и розничных рынков Новосибирской области».

Хилокский же рынок, по словам Александрова – образцовое торговое предприятие, на котором «никогда не работали мигранты, только участники внешнеэкономической деятельности, может в минимальных количествах в роли грузчиков и помощников».

А наводят беспорядок вокруг как раз незаконные мигранты и недобросовестные чиновники при содействии нечистых на руку представителей правоохранительных органов, полагает руководитель общественной организации.

Читайте также:
Глава азербайджанской диаспоры Бабаев ответил на ролик про Хилокский рынок«Разжигание розни»: Хилокский рынок о видеообращении активистов к ПутинуПутин, помоги: новосибирцы требуют закрыть Хилокский рынок
#Хилокский рынок#СМИ#Мигранты#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
В Новосибирске перекроют ул. Ленина и Чаплыгина на лето - ждем транспортный коллапс
Сегодня, 05:44
В Новосибирске выпускники перепели «Короля и Шута» на последнем звонке
Сегодня, 04:06
Здания инфекционной больницы в Новосибирске не признали культурным наследием
Сегодня, 04:22
Воры-бабуины и разбитые небоскребы: новосибирец увидел настоящую Африку
Вчера, 08:41
Куда сходить помыться, а куда не стоит: лучшие бани назвали новосибирцы
Вчера, 09:21
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Вчера, 02:00