Бывший депутат Заксобрания Новосибирской области Алексей Александров, еще в прошлом году представлявшийся Atas.info заместителем директора торгового комплекса «Хилокский» по безопасности обрушился в соцсетях с критикой на СМИ. По его мнению, писать в силу служебного долга о проблеме миграции, незаконной торговли, антисанитарии, на которую жалуются жители домов, примыкающих к Хилокскому рынку, журналисты не будут.