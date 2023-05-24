Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Заместитель директора ТЦ «Хилокский» по безопасности Алексей Александров считает, что видеообращение к главе государства и руководителям силовых структур, в котором новосибирцы требуют обуздать этническую преступность, и в первую очередь обратить внимание на Хилокский рынок, является пиаром и заказной акцией. Мужчины на видео, по словам Александрова, «отрабатывают свои 33 копейки, целенаправленно разжигая межнациональную рознь».
«Удивлен поведению некоторых высокопоставленных представителей правоохранительных органов на реагирование купленных активистов, общественников и сми, [которые] без профессионального анализа щелкают каблуками немедленно, вместо реагирования на явное нарушения закона», - заявил Александров.
По словам Алексея Александрова, за 30 лет существования рынка он не разу не слышал выступления так называемых православных активистов в защиту интересов русского народа, когда «руководство Хилокского рынка обращалось во все структуры по поводу резиновых квартир и организации ненужных для жителей Хилокского жилмассива ярмарок вокруг Хилокского [рынка]».
В чьих интересах якобы выступают эти активисты, Александров уточнять не стал.
Видеообращение к Владимиру Путину и руководителям силовых ведомств новосибирцы записали после завершения крестного хода в честь Дня славянской письменности и культуры, который прошел по центральной улице города. В ролике люди перечисляют резонансные случаи нападения мигрантов на коренных жителей. И отмечают, что базой «мононационального экстремизма» стал Хилокский рынок. Несмотря на то, что ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что берет ситуацию вокруг рынка под свой контроль, ничего не изменилось, отмечают авторы обращения.