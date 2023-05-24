Видеообращение к Владимиру Путину и руководителям силовых ведомств новосибирцы записали после завершения крестного хода в честь Дня славянской письменности и культуры, который прошел по центральной улице города. В ролике люди перечисляют резонансные случаи нападения мигрантов на коренных жителей. И отмечают, что базой «мононационального экстремизма» стал Хилокский рынок. Несмотря на то, что ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что берет ситуацию вокруг рынка под свой контроль, ничего не изменилось, отмечают авторы обращения.