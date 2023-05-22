И, пожалуй, самая массовая схватка мигрантов в новейшей истории Новосибирска произошла 7 октября 2019 года на территории, прилегающей к Хилокскому рынку. Тогда выясняли отношения между собой около 200 торговцев и их знакомых. В результате стрельбы пострадало пять участников конфликта, был сожжен один автомобиль. Полиция тогда в ответ провела массовый рейд на рынке, в результате чего 11 человек были выдворены из России.