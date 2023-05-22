Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
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Updated Сегодня, 04:13
Резонансный случай насилия зафиксирован рядом с Хилокским рынком совсем недавно. В конце апреля мужчина с женой возвращался с Клещихинского кладбища, где неделю назад он похоронил свою мать. На него напали шестеро приезжих из Средней Азии. Мужчину жестоко избили, Следственный комитет отрапортовал, что дело на контроле у Александра Бастрыкина. Нападавшие не найдены.
В августе прошлого года на Хилокском микрорайоне произошла массовая драка из-за того, что пьяный мигрант предложил 16-летней девушке заняться с ним оральным сексом. За подростка вступился ее дядя, после чего толпа гастарбайтеров набросилась на девушку и мужчину с кулаками.
Похожая история произошла летом 2921 года на улице Ватутина. Народный дружинник Вячеслав Бондарев сделал замечание уроженцам Таджикистана, которые приставали к девушке. Его избивали восемь человек, пятых из них позже нашли и отдали под суд. Выяснилось, что на счету этой компании как минимум, еще несколько преступных эпизодов, связанных с насилием.
Не отстает от взрослых и молодое поколение. Несколько дней назад соцсети всколыхнула история о том, как двое подростков, очевидно, дети мигрантов, избили беспомощного прохожего со сломанной рукой. При этом их товарищ спокойно снимал все происходящее на камеру мобильного телефона.
Осень 2021 года громкий скандал разразился на Волочаевском жилмассиве. Жители заявили о банде детей мигрантов, которые терроризируют весь микрорайон. Это ученики местной школы, которая переполнена выходцами из ближнего зарубежья, многие из которых даже по-русски говорят с трудом.
И, пожалуй, самая массовая схватка мигрантов в новейшей истории Новосибирска произошла 7 октября 2019 года на территории, прилегающей к Хилокскому рынку. Тогда выясняли отношения между собой около 200 торговцев и их знакомых. В результате стрельбы пострадало пять участников конфликта, был сожжен один автомобиль. Полиция тогда в ответ провела массовый рейд на рынке, в результате чего 11 человек были выдворены из России.