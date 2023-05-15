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В Новосибирскую область приехали 10 тысяч мигрантов

15 мая 2023, 07:11

В Новосибирскую область приехали 10 тысяч мигрантов

В Новосибирскую область на сезонные работы приехало почти десять тысяч мигрантов. Об этом сообщили в региональном правительстве.
«Всего въехало 9 143 иностранных гражданина, выехало 5 392. На миграционный учет поставлено более трех тысяч иностранных граждан, из них 2 771 прибыли на территорию области с целью осуществления трудовой деятельности», – сообщил на оперативном совещании заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Травин.

За неделю полицейские пресекли 107 правонарушений среди мигрантов. Одиннадцать нарушителей были депортированы за пределы Российской Федерации.

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#Новосибирская область#Экономика#Александр Ляхов#Полиция#Мигранты
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