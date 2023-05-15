В Новосибирскую область приехали 10 тысяч мигрантов

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
«Всего въехало 9 143 иностранных гражданина, выехало 5 392. На миграционный учет поставлено более трех тысяч иностранных граждан, из них 2 771 прибыли на территорию области с целью осуществления трудовой деятельности», – сообщил на оперативном совещании заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Травин.
За неделю полицейские пресекли 107 правонарушений среди мигрантов. Одиннадцать нарушителей были депортированы за пределы Российской Федерации.