Согласно версии следствия, выпившие обвиняемые (мигранты 19-ти и 20-ти лет) из-за возникшей неприязни к 31-летнему потерпевшему совершили убийство, применив удушение и множественные удары в область головы и туловища. После этого они, вместе с третьим участником (местным 31-летним жителем), убрали следы и скрыли труп, но были задержаны полицией.