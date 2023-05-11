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Душили и забили до смерти: в Новосибирске два мигранта обвиняются в убийстве мужчины

11 мая 2023, 04:11
Фото: 1MI
Пострадавший скончался на месте

В Новосибирске будут судить двух мигрантов за убийство 31-летнего мужчины

В июне 2022 года в Ленинском районе Новосибирска в доме на улице Стартовая произошло жестокое убийство мужчины: под подозрением иностранцы и местный житель, подробности сообщают в прокуратуре региона.

По уголовному делу об убийстве и укрывательстве этого преступления вынесено обвинительное заключение. Иностранные граждане обвиняются в убийстве, а местный житель в укрывательстве особо тяжкого преступления.

Согласно версии следствия, выпившие обвиняемые (мигранты 19-ти и 20-ти лет) из-за возникшей неприязни к 31-летнему потерпевшему совершили убийство, применив удушение и множественные удары в область головы и туловища. После этого они, вместе с третьим участником (местным 31-летним жителем), убрали следы и скрыли труп, но были задержаны полицией.

Дело направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу. Санкция за данное преступление предусматривает лишение свободы от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что несколько дней назад в Искитиме брат мог убить свою 17-летнюю сестру. Девушку забили до смерти колуном. 

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#Эмилия Губарева#Убийство#Суд#Криминал#Прокуратура#Новосибирск#Дело#Уголовное дело
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