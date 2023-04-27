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Мигранты толпой кинулись на новосибирца — в дело вмешался глава СКР Бастрыкин

27 апреля 2023, 06:42
Фото: ВК/Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО!
Мужчина пострадал

Глава СК РФ Бастрыкин проверит нападение мигрантов на мужчину в Новосибирске

На мужчину набросились мигранты - он получил травмы. Историю распространили в соцсетях, после чего делом заинтересовался председатель центрального аппарата СК Александр Бастрыкин.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял нападение группы мигрантов на мужчину на Хилокском рынке в Новосибирске под свой контроль.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина был избит толпой мигрантов на улице Хилокской. Пострадавший шел со своей женой с кладбища, был немного выпивший. Между ним и мигрантами завязался разговор, после которого группа накинулась на сибиряка.

Проводится проверка, и глава СКР поручил и.о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Виталию Зарипову представить доклад о результатах. 

Напомним, что жители Новосибирска буквально опасаются за свою жизнь, так как этот район славится криминалом, который "вытворяют" мигранты, торгующие на рынке. 

«Страшно за свою жизнь: толпа мигрантов избила новосибирца на улице Хилокской
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#Эмилия Губарева#Александр Бастрыкин#Проверка#СК РФ#Мигранты#Нападение#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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