Мигранты толпой кинулись на новосибирца — в дело вмешался глава СКР Бастрыкин

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина был избит толпой мигрантов на улице Хилокской. Пострадавший шел со своей женой с кладбища, был немного выпивший. Между ним и мигрантами завязался разговор, после которого группа накинулась на сибиряка.