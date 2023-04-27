Мигранты толпой кинулись на новосибирца — в дело вмешался глава СКР Бастрыкин

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял нападение группы мигрантов на мужчину на Хилокском рынке в Новосибирске под свой контроль.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина был избит толпой мигрантов на улице Хилокской. Пострадавший шел со своей женой с кладбища, был немного выпивший. Между ним и мигрантами завязался разговор, после которого группа накинулась на сибиряка.
Проводится проверка, и глава СКР поручил и.о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Виталию Зарипову представить доклад о результатах.
Напомним, что жители Новосибирска буквально опасаются за свою жизнь, так как этот район славится криминалом, который "вытворяют" мигранты, торгующие на рынке.