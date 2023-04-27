«Страшно за свою жизнь: толпа мигрантов избила новосибирца на улице Хилокской

Напомним, что ранее жители Хилокского района обратились к президенту России с просьбой защитить их от мигрантов, которые живут и работают на крупнейшем оптовом рынке в регионе. По словам сибиряков, соседство с рынком привело к загрязнению дворов и повышенной опасности для жизни.