«Страшно за свою жизнь: толпа мигрантов избила новосибирца на улице Хилокской

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Инцидент произошел, когда житель Новосибирска шел с женой с кладбища – он неделю назад похоронил мать. Как рассказал автор поста, мужчина был не трезвый, к нему пристали мигранты, а затем вшестером начали пинать свою жертву.
Новосибирец сильно пострадал, но на место происшествия скорую никто не вызвал. Домой пострадавший попал самостоятельно. Жители района опасаются, что повторные инциденты снова могут произойти.
«Мы в большой опасности! Нам очень страшно за свою жизнь и жизнь своих близких! Ведь причиной такого нападения, может быть всё что угодно, вплоть до "не так посмотрел"».
Напомним, что ранее жители Хилокского района обратились к президенту России с просьбой защитить их от мигрантов, которые живут и работают на крупнейшем оптовом рынке в регионе. По словам сибиряков, соседство с рынком привело к загрязнению дворов и повышенной опасности для жизни.