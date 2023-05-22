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В Новосибирске следователи проверяют драку мигрантов на Хилокской

22 мая 2023, 09:03
Фото: atas.info
Очевидцы сообщили в соцсетях о массовой драке мигрантов возле Хилокского рынка в Новосибирске. Инцидент стал поводом для проведения доследственной проверки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по региону.

На данный момент следователи устанавливают обстоятельства кулачных разборок иностранцев и проверяют достоверность сообщения, опубликованного в СМИ. После проведения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Уточним, что массовые драки и конфликты среди мигрантов последнее время участились в Новосибирске. Это обычно происходит на улице Хилокской, где расположен рынок. Местные жители даже дошли до президента Путина и попросили у него помощи в ликвидации этого базара.

 

Путин, помоги: новосибирцы требуют закрыть Хилокский рынок
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Ранее Atas.info публиковал фоторепортаж о том, как живут новосибирцы возле Хилокского рынка. Их беспокоят шум, драки и запах тухлого мяса.

Новосибирские общественники пытаются навести порядок в анклаве лихих 90-х. Хилокский – это рынок, а не ТЦ
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#Алина Шефер#Общество#Драка#Мигранты#СК#Новосибирск#Новосибирская область
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