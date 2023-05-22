В Новосибирске следователи проверяют драку мигрантов на Хилокской

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
На данный момент следователи устанавливают обстоятельства кулачных разборок иностранцев и проверяют достоверность сообщения, опубликованного в СМИ. После проведения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Уточним, что массовые драки и конфликты среди мигрантов последнее время участились в Новосибирске. Это обычно происходит на улице Хилокской, где расположен рынок. Местные жители даже дошли до президента Путина и попросили у него помощи в ликвидации этого базара.
Ранее Atas.info публиковал фоторепортаж о том, как живут новосибирцы возле Хилокского рынка. Их беспокоят шум, драки и запах тухлого мяса.