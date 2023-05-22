Появилось видео массовой драки мигрантов на Хилокской в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Иностранцы, приехавшие на заработки в наш регион, устроили жесткую драку недалеко от Хилокского рынка поздно вечером 21 мая. В их разборках чуть не пострадала девушка, которая проходила мимо.
По словам очевидцев, все участники потасовки были пьяны. Что стало причиной конфликта им неизвестно. На месте работала полиция.
Правоохранители опросили местных жителей и нашли у одного из них видео этой разборки. Кадры появились в соцсетях.
Напомним, ранее мигранты в Новосибирске избили мужчину без причины, который скорбил по недавно умершей матери.