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Появилось видео массовой драки мигрантов на Хилокской в Новосибирске

22 мая 2023, 04:23
Фото: 1MI
Опубликовали видео с дракой мигрантов в Новосибирске
Драка толпы мигрантов на улице Хилокской в Новосибирске попала на камеры. Видео опубликовали в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Иностранцы, приехавшие на заработки в наш регион, устроили жесткую драку недалеко от Хилокского рынка поздно вечером 21 мая. В их разборках чуть не пострадала девушка, которая проходила мимо.

По словам очевидцев, все участники потасовки были пьяны. Что стало причиной конфликта им неизвестно. На месте работала полиция.

Правоохранители опросили местных жителей и нашли у одного из них видео этой разборки. Кадры появились в соцсетях.


В Новосибирске мигранты устроили массовую драку на улице Хилокской
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Напомним, ранее мигранты в Новосибирске избили мужчину без причины, который скорбил по недавно умершей матери. 

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мигранты#Драка#Видео#Алина Шефер
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В Новосибирске мигранты устроили массовую драку на улице Хилокской
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