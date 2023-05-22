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В Новосибирске мигранты устроили массовую драку на улице Хилокской

22 мая 2023, 02:43
Фото: 1MI
Мигранты устроили драку в Новосибирске
Мигранты устроили кулачные бои вечером 21 мая на улице Хилокской в Новосибирске. Об этом сообщили местные жители в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».

Согласно словам горожан, подобные драки происходят периодически в этом районе. В массовые побоища мигрантов даже иногда попадают женщины.

В этот раз одна из девушек, возвращавшихся с работы, сумела избежать нападения. Несколько недель назад толпа иностранцев избила на Хилокской мужчину, который вместе с женой возвращался с кладбища.

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Люди выразили недовольство и беспокойство относительно повторяющихся эпизодов насилия в их районе. В комментариях подписчики группы предложили обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину по этому поводу.

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#Алина Шефер#Общество#Драка#Мигранты#Новосибирск#Новосибирская область
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