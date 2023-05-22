В Новосибирске мигранты устроили массовую драку на улице Хилокской

Posted Сегодня, 02:43
Published Сегодня, 02:43
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Updated Сегодня, 02:46
Согласно словам горожан, подобные драки происходят периодически в этом районе. В массовые побоища мигрантов даже иногда попадают женщины.
В этот раз одна из девушек, возвращавшихся с работы, сумела избежать нападения. Несколько недель назад толпа иностранцев избила на Хилокской мужчину, который вместе с женой возвращался с кладбища.
Люди выразили недовольство и беспокойство относительно повторяющихся эпизодов насилия в их районе. В комментариях подписчики группы предложили обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину по этому поводу.