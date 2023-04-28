«Западло гопстопить мужика с женщиной»: новосибирцы об избиении мужчины мигрантами

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:46
Updated Сегодня, 03:46
Напомним, на мужчину напали около 6 человек, когда он возвращался с женой домой с кладбища. Неделю назад он похоронил маму. Сибиряк сильно пострадал, но от госпитализации отказался.
Эту историю опубликовали в нескольких новосибирских группах во «ВКонтакте» и везде посты собрали более 100 комментариев. Видно, как ЧП зацепило горожан.
Примечательно, что практически ни один пользователь Сети не встал на защиту мигрантов, затеявших драку. Их осудили за то, что они напали толпой, без повода.
«Даже в пацанских кругах – это западло гопстопить мужика, который идет с женщиной, да еще и толпой»;
«Может у этой компании норма толпой на одного! За то по одному все братишки и он самый добрый и хороший», - пишут новосибирцы в соцсетях.
По мнению некоторых, только трусливые парни могут нападать толпой на человека. Таких предложили отправлять на СВО.
«Сволочи ссыкливые, раз толпой нападают. Им надо провериться у психолога, иначе драки продолжатся. А вдруг завтра еще люди пострадают – они действуют, как в стаде», - поделилась переживаниями в комментариях сибирячка Елизавета.
Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах драки мужчины с толпой в Новосибирске. Даже вмешался глава СКР Бастрыкин.