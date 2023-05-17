Новосибирский самокатчик устроил кулачную драку с водителем

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
«Произошло все на пересечении улиц Дуси Ковальчук и 1-й Клинической. Самокатчик, переходя дорогу, не убедился в безопасности маневра и даже не подумал спешиться. Посчитал себя правым и побежал разбираться кулаками», - указано в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Новосибирцы уже активно обсуждают случившееся. «Самокатчик – дурак. Не видит, куда едет», - написал Сергей Усов. «Интересно, догнал или не догнал», - возник вопрос у подписчика под псевдонимом Иван Кот. «Для водителя. Там висит знак «СТОП», - защитил электросамокатчика Андрей Сергиенко.
Автор поста утверждает, что уже направил обращение в ГИБДД и компанию по прокату электросамокатов. На данный момент официальных комментариев от них не поступало.