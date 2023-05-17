Новосибирский самокатчик устроил кулачную драку с водителем

«Произошло все на пересечении улиц Дуси Ковальчук и 1-й Клинической. Самокатчик, переходя дорогу, не убедился в безопасности маневра и даже не подумал спешиться. Посчитал себя правым и побежал разбираться кулаками», - указано в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».