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Новосибирский самокатчик устроил кулачную драку с водителем

17 мая 2023, 11:12
Самокатчик обиделся на водителя

Новосибирский самокатчик устроил кулачную драку с водителем

В Новосибирске произошел необычный инцидент. Пешехода на электросамокате чуть было не сбил водитель. За это мужчина крепко обиделся на водителя.

«Произошло все на пересечении улиц Дуси Ковальчук и 1-й Клинической. Самокатчик, переходя дорогу, не убедился в безопасности маневра и даже не подумал спешиться. Посчитал себя правым и побежал разбираться кулаками», - указано в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Новосибирцы уже активно обсуждают случившееся. «Самокатчик – дурак. Не видит, куда едет», - написал Сергей Усов. «Интересно, догнал или не догнал», - возник вопрос у подписчика под псевдонимом Иван Кот. «Для водителя. Там висит знак «СТОП», - защитил электросамокатчика Андрей Сергиенко.

Автор поста утверждает, что уже направил обращение в ГИБДД и компанию по прокату электросамокатов. На данный момент официальных комментариев от них не поступало.

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