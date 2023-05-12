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В Новосибирске 11-летнего мальчика сбил автомобиль марки «Nissan Kashkay» на улице Кропоткина.
По информации ГИБДД, инцидент случился около 20:30 11 мая, когда пожилая женщина за рулем автомобиля двигалась по улице Кропоткина в сторону улицы Планетной и сбила переходившего дорогу мальчика.
Он перебегал дорогу за пределами пешеходного перехода. Ребенка доставили в больницу с травмами, их характер уточняется.
Напомним, что в Новосибирской области начнут судить водителя автобуса, по вине которого могло произойти ДТП, в котором погибла 7-летняя девочка.