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Роковое ДТП: в Новосибирской области осудят водителя автобуса после смерти ребенка

12 мая 2023, 02:00
Фото: 1MI
Судить будут водителя

Под Новосибирском будут судить водителя автобуса за смерть 7-летней девочки в ДТП

Суд рассмотрит дело водителя рейсового автобуса, по вине которого могло произойти ДТП, повлекшее смерть ребенка в Новосибирской области.

В Татарский районный суд Новосибирской области поступило уголовное дело против 40-летнего водителя рейсового автобуса, которому инкриминируется нарушение ПДД, повлекшее за собой гибель 7-летней девочки и травмы шести других пассажиров.

ДТП произошло на трассе Татарск – Увальское 8 ноября 2022 года. Общественный транспорт, управляемый мужчиной, съехал с дороги и опрокинулся.

Фигурант уголовного дела находится под домашним арестом. Рассмотрение дела запланировано на 25 мая 2023 года.

Напомним, что месяц назад в Новосибирске произошло смертельное ДТП, в котором погибла помощница местного депутата. Ее мог сбить молодой человек, сын другого депутата. 

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#Эмилия Губарева#ДТП#Дети#Погиб#Суд#Общество#Транспорт#Новосибирская область
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