Роковое ДТП: в Новосибирской области осудят водителя автобуса после смерти ребенка

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В Татарский районный суд Новосибирской области поступило уголовное дело против 40-летнего водителя рейсового автобуса, которому инкриминируется нарушение ПДД, повлекшее за собой гибель 7-летней девочки и травмы шести других пассажиров.
ДТП произошло на трассе Татарск – Увальское 8 ноября 2022 года. Общественный транспорт, управляемый мужчиной, съехал с дороги и опрокинулся.
Фигурант уголовного дела находится под домашним арестом. Рассмотрение дела запланировано на 25 мая 2023 года.
Напомним, что месяц назад в Новосибирске произошло смертельное ДТП, в котором погибла помощница местного депутата. Ее мог сбить молодой человек, сын другого депутата.