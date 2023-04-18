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Роковое ДТП: в Новосибирске похоронили женщину, которую насмерть сбил депутатский сын

18 апреля 2023, 01:28
Фото: 1MI
Женщина погибла в ДТП

В Новосибирске похоронили 45-летнюю женщину, насмерть сбитую сыном экс-депутата

Похороны женщины, которую неожиданно сбили на пешеходном переходе, прошли в Новосибирске. Подозревается, что виновником аварии был молодой сын бывшего депутата Алтайского края.

Прощание с 45-летней женщиной состоялось 17 апреля, о чем сообщили «АиФ Новосибирск» коллеги погибшей. Известно, что жертва несчастного случая работала помощницей депутата Заксобрания Новосибирской области около 20 лет.

Напомним, что в тот роковой день она шла на работу, как в центре Новосибирска ее сбил автомобиль Geely Tugella. Смерть была мгновенной, так как человека сбили на огромной скорости.

Злоумышленник скрылся, но позже правоохранители его нашли. За рулем, предположительно, находился 21-летний сын экс-депутата Александр Бушков. Он отправлен в СИЗО на два месяца.

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#Эмилия Губарева#ДТП#Похороны#Общество#Происшествия#Транспорт#Новосибирск
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