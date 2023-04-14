Насмерть сбивший женщину на Серебренниковской водитель проведет два месяца в СИЗО

Подозреваемый в смертельной аварии новосибирец пробудет под стражей до середины июня. По данным правоохранительных органов, утром 14 апреля насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в районе улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали. Пешеход погибла на месте, а сам водитель скрылся с места происшествия. Автомобилист мог быть пьян.