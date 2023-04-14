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Насмерть сбивший женщину на Серебренниковской водитель проведет два месяца в СИЗО

14 апреля 2023, 11:44
Фото: 1MI
Водитель проведет в СИЗО 2 месяца

В Новосибирске подозреваемый в смертельном ДТП водитель проведет 2 месяца в СИЗО

Подозреваемый в смертельном ДТП на пересечении улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали заключен под стражу. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
«Помощником прокурора Дзержинского района города Новосибирска Олесей Бажайкиной поддержано поступившее в суд ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Подозреваемый в смертельной аварии новосибирец пробудет под стражей до середины июня. По данным правоохранительных органов, утром 14 апреля насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в районе улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали. Пешеход погибла на месте, а сам водитель скрылся с места происшествия. Автомобилист мог быть пьян.

Напомним, что виновником аварии может быть сын депутата Алтайского краевого ЗакСа Александр Бушков. Отец юноши Николай находится в СИЗО по обвинению в незаконной рубке леса.

#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Суд#Прокуратура#ДТП#Гибель женщины#Сизо
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