Насмерть сбивший женщину на Серебренниковской водитель проведет два месяца в СИЗО

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
«Помощником прокурора Дзержинского района города Новосибирска Олесей Бажайкиной поддержано поступившее в суд ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Подозреваемый в смертельной аварии новосибирец пробудет под стражей до середины июня. По данным правоохранительных органов, утром 14 апреля насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в районе улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали. Пешеход погибла на месте, а сам водитель скрылся с места происшествия. Автомобилист мог быть пьян.
Напомним, что виновником аварии может быть сын депутата Алтайского краевого ЗакСа Александр Бушков. Отец юноши Николай находится в СИЗО по обвинению в незаконной рубке леса.