Сбежал с места ДТП: в Новосибирске поймали водителя, сбившего насмерть женщину

Как сообщали очевидцы, предполагаемого водителя, который сбил пешехода, задержали через несколько минут. В машине также находились еще двое пассажиров, в состоянии алкогольного опьянения, но официальной информация об опьянении водителя нет. В полиции уточнили, что автомобилист установлен. Это был 22-летний парень.