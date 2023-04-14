Сбежал с места ДТП: в Новосибирске поймали водителя, сбившего насмерть женщину

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Авария произошла утром 14 апреля на улице Серебрянниковской – в центре Новосибирска. Женщину сбил водитель и скрылся с места ДТП. Сибирячка 1978 года рождения скончалась от полученных травм.
Как сообщали очевидцы, предполагаемого водителя, который сбил пешехода, задержали через несколько минут. В машине также находились еще двое пассажиров, в состоянии алкогольного опьянения, но официальной информация об опьянении водителя нет. В полиции уточнили, что автомобилист установлен. Это был 22-летний парень.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия. С новосибирцем в настоящее время проводятся необходимые следственные действия.