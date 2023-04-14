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Сбежал с места ДТП: в Новосибирске поймали водителя, сбившего насмерть женщину

14 апреля 2023, 04:08
Фото: 1MI
Сбежавшего с места аварии водителя нашли

В Новосибирске поймали водителя, насмерть сбившего женщину-пешехода

Женщину сбил автомобилист в центре Новосибирска – та скончалась от полученных травм, а водитель уехал с места преступления. В ГУ МВД региона проинформировали, что предполагаемого водителя уже поймали.

Авария произошла утром 14 апреля на улице Серебрянниковской – в центре Новосибирска. Женщину сбил водитель и скрылся с места ДТП. Сибирячка 1978 года рождения скончалась от полученных травм.

Как сообщали очевидцы, предполагаемого водителя, который сбил пешехода, задержали через несколько минут. В машине также находились еще двое пассажиров, в состоянии алкогольного опьянения, но официальной информация об опьянении водителя нет. В полиции уточнили, что автомобилист установлен. Это был 22-летний парень.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия. С новосибирцем в настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

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