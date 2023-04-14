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Женщину насмерть сбили — появились подробности ДТП и видео в Новосибирске

14 апреля 2023, 03:19
Фото: АСТ-54/ВК
Появились подробности ДТП с погибшей женщиной в Новосибирске

В центре Новосибирска насмерть сбить женщину могла пьяная компания

Женщина погибла под колесами иномарки на Октябрьской магистрали в Новосибирске 14 апреля. Предположительного виновника ДТП отследили по камерам видеонаблюдения.

Как сообщают очевидцы, женщину-пешехода, возможно, сбил кроссовер Geely Tugella. В паблике «АСТ-54» появилось видео с камер наблюдения, на которых распознали вероятного виновника.

 

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Судя по кадрам, у автомобиля разбит передний капот и фара. Машина в 7:21 проезжала по Красному проспекту со стороны Октябрьской магистрали, где 1 минуту назад погибла сибирячка. Потом водитель свернул на Орджоникидзе.

Очевидец сообщил, что через несколько минут этот автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Из салона вышли три пьяных человека.

ОБНОВЛЕНО: «Водитель автомобиля, покинувший место ДТП, установлен — мужчина 2001 г. р. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в ГУ МВД Новосибирска.

#Алина Шефер#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Видео
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