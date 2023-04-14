Женщину насмерть сбили — появились подробности ДТП и видео в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Как сообщают очевидцы, женщину-пешехода, возможно, сбил кроссовер Geely Tugella. В паблике «АСТ-54» появилось видео с камер наблюдения, на которых распознали вероятного виновника.
Судя по кадрам, у автомобиля разбит передний капот и фара. Машина в 7:21 проезжала по Красному проспекту со стороны Октябрьской магистрали, где 1 минуту назад погибла сибирячка. Потом водитель свернул на Орджоникидзе.
Очевидец сообщил, что через несколько минут этот автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Из салона вышли три пьяных человека.
ОБНОВЛЕНО: «Водитель автомобиля, покинувший место ДТП, установлен — мужчина 2001 г. р. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в ГУ МВД Новосибирска.