В Новосибирске 16-летний подросток попал в больницу после ДТП на Толмачевском шоссе

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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13 мая 2023 года в Новосибирске произошло ДТП водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода возле регулируемого пешеходного перехода.
Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчина 1971 года рождения на автомобиле «Тойота Спасио» двигался по Толмачевскому шоссе. В один момент он сбил подростка.
Пострадавший пешеход — юноша 2007 года рождения. Он был доставлен в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работает экипаж ДПС для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Напомним, что днем ранее в Новосибирске пьяный подросток совершил ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.