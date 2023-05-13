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В Новосибирске 16-летний подросток попал в больницу после ДТП на Толмачевском шоссе

13 мая 2023, 05:33
Фото: ГИБДД по НСО
Пострадал мальчик
В Ленинском районе Новосибирска водитель сбил 16-летнего подростка, который переходил дорогу по переходу, но на запрещающий сигнал светофора, сообщают в ГИБДД региона.

13 мая 2023 года в Новосибирске произошло ДТП водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода возле регулируемого пешеходного перехода.

Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчина 1971 года рождения на автомобиле «Тойота Спасио» двигался по Толмачевскому шоссе. В один момент он сбил подростка.

Пострадавший пешеход — юноша 2007 года рождения. Он был доставлен в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работает экипаж ДПС для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Напомним, что днем ранее в Новосибирске пьяный подросток совершил ДТП, в результате которого пострадали несколько человек. 

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#Эмилия Губарева#ДТП#Подростки#Авария#Пострадавшие#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск
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