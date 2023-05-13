В Новосибирске на пересечении улиц Петухова и Бородина произошло ДТП, спровоцированное пьяным водителем. Авария случилась 12 мая в 22:00, когда молодой человек 2005 года рождения, которому не было разрешено управлять автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения и ехал на «Тойоте».