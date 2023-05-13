atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:51

Published Сегодня, 03:51

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Изображение материала

Пьяный парень без прав устроил ДТП в Новосибирске — есть пострадавшие

13 мая 2023, 03:51
Фото: ВК/АСТ-54
Водитель врезался в машину

В Новосибирске пьяный 18-летний парень без прав устроил ДТП с пострадавшими

Молодой новосибирец без водительских прав попал в ДТП в Новосибирске. По его вине, пострадали несколько человек, подробности сообщают в ГИБДД региона.

В Новосибирске на пересечении улиц Петухова и Бородина произошло ДТП, спровоцированное пьяным водителем. Авария случилась 12 мая в 22:00, когда молодой человек 2005 года рождения, которому не было разрешено управлять автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения и ехал на «Тойоте».

У дома №68 по улице Бородина он врезался в машину «Форд». В результате столкновения пострадали водитель и пассажир «Форда» 1992 и 1993 годов рождения, которые были доставлены в больницу с различными травмами.

Два ребенка, находившиеся на заднем сидении, не пострадали. Водитель-нарушитель получил протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде без соответствующих прав. Ему будет назначен административный арест от 10 до 15 суток, а также штраф.

Есть пострадавшие: страшное ДТП произошло в Новосибирске на улице Бородина
Узнать подробнее
Читайте также:
Роковое ДТП: в Новосибирской области осудят водителя автобуса после смерти ребенка
#Эмилия Губарева#ДТП#Пострадавшие#Водитель#Автомобиль#Общество#Город#Транспорт#Происшествия#Новосибирск
Подпишитесь
Чем грозит неявка на военные сборы, объяснили новосибирские юристы
11 мая 06:14
График отключений горячей воды в мае 2023: больше ста улиц Новосибирска
10 мая 07:38
Фейк или злой умысел: что известно про раздачу саженцев кедров в Новосибирске
Вчера, 06:26
В гимназии №10 для бастующих третьеклассников в Новосибирске создадут отдельный класс
Вчера, 05:50
Как узнать дату и адрес отключения горячей воды в 2023 в Новосибирске – онлайн карта
Вчера, 04:59
Где находятся камеры, фиксирующие непристегнутый ремень в машине в Новосибирске
11 мая 05:33