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Published Сегодня, 03:51
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В Новосибирске на пересечении улиц Петухова и Бородина произошло ДТП, спровоцированное пьяным водителем. Авария случилась 12 мая в 22:00, когда молодой человек 2005 года рождения, которому не было разрешено управлять автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения и ехал на «Тойоте».
У дома №68 по улице Бородина он врезался в машину «Форд». В результате столкновения пострадали водитель и пассажир «Форда» 1992 и 1993 годов рождения, которые были доставлены в больницу с различными травмами.
Два ребенка, находившиеся на заднем сидении, не пострадали. Водитель-нарушитель получил протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде без соответствующих прав. Ему будет назначен административный арест от 10 до 15 суток, а также штраф.