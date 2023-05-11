Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
В Новосибирске произошла массовая драка в Первомайском районе. Ее инициаторами стали две нетрезвые девушки и молодой человек, за которым они гонялись.
Согласно данным очевидцев, девушки побежали за парнем и начали его избивать. По окончании ссоры вышли несколько взрослых людей, один из них ударил мужчину бутылкой по голове.
Далее вступили в потасовку сразу несколько человек. Конфликт закончился приездом на место происшествия полиции. Задержанных оказалось четверо людей, они все были допрошены. Также известно, что правоохранительные органы проводят проверку данного инцидента.
Напомним, что в конце апреля этого года на улице Хилокской произошла драка: мигранты накинулись на новосибирца, только что похоронившего мать.