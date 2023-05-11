atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Изображение материала

Удар бутылкой по голове: в Новосибирске две пьяные девицы устроили массовую драку

11 мая 2023, 07:51
Фото: 1MI
Пьяная драка произошла на Первомайке

В Новосибирске в Первомайском районе произошла массовая драка с пострадавшими

Массовая драка случилась на улице Твардовского у дома № 18. Чтобы разнять новосибирцев, пришлось даже вызвать полицию, о чем стало известно из ВК-группы «КСМ, Берёзовое и Сокольники (Первомайский р-н)».

В Новосибирске произошла массовая драка в Первомайском районе. Ее инициаторами стали две нетрезвые девушки и молодой человек, за которым они гонялись.

Согласно данным очевидцев, девушки побежали за парнем и начали его избивать. По окончании ссоры вышли несколько взрослых людей, один из них ударил мужчину бутылкой по голове.

Далее вступили в потасовку сразу несколько человек. Конфликт закончился приездом на место происшествия полиции. Задержанных оказалось четверо людей, они все были допрошены. Также известно, что правоохранительные органы проводят проверку данного инцидента.

Напомним, что в конце апреля этого года на улице Хилокской произошла драка: мигранты накинулись на новосибирца, только что похоронившего мать. 

В Новосибирске депутат Антонов прокомментировал драку с мигрантами на Хилокской
Узнать подробнее
«Страшно за свою жизнь: толпа мигрантов избила новосибирца на улице Хилокской
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Драка#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Новосибирск
Подпишитесь
Чем грозит неявка на военные сборы, объяснили новосибирские юристы
Сегодня, 06:14
График отключений горячей воды в мае 2023: больше ста улиц Новосибирска
Вчера, 07:38
Даже год не простояла: в Новосибирске с набережной убрали карусель за 5 млн рублей
Сегодня, 03:14
Каким будет лето в Новосибирске в 2023: синоптики назвали самый жаркий месяц
Вчера, 05:28
Бизнесмена Петра Алексеева, погибшего на СВО, похоронили в Новосибирской области
Сегодня, 04:47
Мэр Новосибирска назвал причину разводов на асфальте после мытья шампунем
Сегодня, 05:11